Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ЗМІ повідомляють про нещодавні перемовини США та Куби

Припинення тримісячної нафтової блокади острова американцями було головним пріоритетом для кубинського уряду на переговорах, заявили представники офіційної Гавани.

Фото: bbc.com

Високопоставлений кубинський дипломат підтвердив нещодавні переговори в Гавані з чиновниками США.

Про це пише France24, нагадуючи, що комуністичний острів стикається з глибокою кризою через кампанію тиску американського президента Дональда Трампа.

“Я можу підтвердити, що нещодавно тут, на Кубі, відбулася зустріч між делегаціями Куби та Сполучених Штатів”, – заявив газеті Компартії Granma заступник директора департаменту з питань відносин зі США МЗС Куби Алехандро Гарсія.

За його словами, серед переговорників були помічники секретарів Державного департаменту США та заступник міністра закордонних справ Куби.

У п’ятницю американське онлайн-видання Axios повідомило, що 10 квітня представники адміністрації Трампа провели кілька зустрічей у Гавані з кубинськими чиновниками, зокрема з Раулем Гільєрмо Родрігесом Кастро, онуком колишнього президента Рауля Кастро.

Вимоги Сполучених Штатів і Куби

За інформацією Axios, яке посилалося на чиновника Державного департаменту, американські переговорники виклали кілька умов для продовження переговорів з Кубою, включно зі звільненням відомих політичних в’язнів.

У понеділок Гарсія спростував ці заяви. “Під час зустрічі жодна зі сторін не встановлювала термінів і не робила жодних погроз, як повідомляла американська преса. Весь обмін репліками був шанобливим та професійним”, – сказав він.

Він наголосив, що припинення тримісячної нафтової блокади острова США було головним пріоритетом для кубинського уряду на переговорах. Також Гарсія звинуватив Вашингтон у “шантажі” через погрози впровадити мита проти країн, що експортують нафту на Кубу.

Адміністрація Трампа почала впроваджувати політику максимального тиску на Кубу після повалення у січні президента-соціаліста Венесуели Ніколаса Мадуро, головного прихильника Куби.

  • Нафтова блокада загострила найгіршу економічну та енергетичну кризу в країні за останні десятиліття, що призвело до попереджень про гуманітарну катастрофу.
  • Гавана готується до можливого нападу після неодноразових попереджень Трампа про те, що Куба “наступна” в його списку після повалення Мадуро та американо-ізраїльських нападів на Іран.
  • Ліві лідери Мексики, Іспанії та Бразилії в суботу висловили стурбованість “драматичною ситуацією” на острові.
﻿
