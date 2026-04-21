ЗМІ повідомляють про нещодавні перемовини США та Куби

Припинення тримісячної нафтової блокади острова американцями було головним пріоритетом для кубинського уряду на переговорах, заявили представники офіційної Гавани.

Високопоставлений кубинський дипломат підтвердив нещодавні переговори в Гавані з чиновниками США.

Про це пише France24, нагадуючи, що комуністичний острів стикається з глибокою кризою через кампанію тиску американського президента Дональда Трампа.

“Я можу підтвердити, що нещодавно тут, на Кубі, відбулася зустріч між делегаціями Куби та Сполучених Штатів”, – заявив газеті Компартії Granma заступник директора департаменту з питань відносин зі США МЗС Куби Алехандро Гарсія.

За його словами, серед переговорників були помічники секретарів Державного департаменту США та заступник міністра закордонних справ Куби.

У п’ятницю американське онлайн-видання Axios повідомило, що 10 квітня представники адміністрації Трампа провели кілька зустрічей у Гавані з кубинськими чиновниками, зокрема з Раулем Гільєрмо Родрігесом Кастро, онуком колишнього президента Рауля Кастро.

Вимоги Сполучених Штатів і Куби

За інформацією Axios, яке посилалося на чиновника Державного департаменту, американські переговорники виклали кілька умов для продовження переговорів з Кубою, включно зі звільненням відомих політичних в’язнів.

У понеділок Гарсія спростував ці заяви. “Під час зустрічі жодна зі сторін не встановлювала термінів і не робила жодних погроз, як повідомляла американська преса. Весь обмін репліками був шанобливим та професійним”, – сказав він.

Він наголосив, що припинення тримісячної нафтової блокади острова США було головним пріоритетом для кубинського уряду на переговорах. Також Гарсія звинуватив Вашингтон у “шантажі” через погрози впровадити мита проти країн, що експортують нафту на Кубу.

Адміністрація Трампа почала впроваджувати політику максимального тиску на Кубу після повалення у січні президента-соціаліста Венесуели Ніколаса Мадуро, головного прихильника Куби.