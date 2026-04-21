Президент Нікарагуа назвав Трампа психічно нестабільним

Він вважає так через війну проти Ірану. 

Трамп в образі Ісуса
Фото: Truth Social

Проросійський президент Нікарагуа Деніель Ортега назвав американського колегу Дональда Трампа нестабільним. Він розкритикував його за військову операцію проти Ірану та дописи на релігійну тему, пишуть CBS News.

Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану влада Нікарагуа не робила коментарів. Однак зараз Ортега під час заходу в Манагуа сказав, що "війна, яка ведеться так, як її веде нинішній президент США, типова для людини, яка втратила глузд і думає, що може робити все, що завгодно, будь-яку жорстокість". 

"Це проблема, скажімо так, психічної нестабільності. Як ми тут кажемо, він не при здоровому глузді", – додав він.

Коментуючи ШІ-дописи Трампа, де він зобразив себе в образі Христа, що зцілює людину, Ортега сказав: "Він опублікував там зображення, на якому він одягнений як Христос і здійснює зцілення. Скільки людей він насправді зцілив? Американський народ і люди світу притягнуть його до відповідальності, щоб дізнатися, скільки він убив". 

Деніель Отрега перебуває при владі з 2007 року. Вибори були поставлені під сумнів міжнародною спільнотою, а в США нинішню владу критикували за зміну конституції. Також Штати застосували санкції проти двох дітей президента за причетність до золотодобувної промисловості. 

