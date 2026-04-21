Венс, Кушнер і Віткофф планують відвідати Пакистан для переговорів із Іраном

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, імовірно, вирушить до Пакистану у вівторок на чолі американської дипломатичної делегації, якщо Іран погодиться на подальші переговори. Разом із ним поїдуть спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер.

Про це пише The Guardian.

Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіан попередив, що між Тегераном і Вашингтоном зберігається «глибока історична недовіра». Пезешкіан заявив, що Іран стурбований «неконструктивними та суперечливими сигналами від американських чиновників», які, на його думку, спрямовані на примус країни до капітуляції.

Попри це, один високопосадовець Ірану повідомив агенцію Reuters, що Тегеран «позитивно розглядає» участь у переговорах. Очікується, що іранську делегацію знову очолить спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф, якщо Венс братиме участь.

Галібаф, своєю чергою, заявив, що Іран не погодиться на переговори під тиском і «готовий розкрити нові карти на полі бою». Він також звинуватив Трампа у спробі перетворити переговори на «стіл капітуляції» або виправдання нової війни.

Другий раунд переговорів, спрямованих на завершення війни може відбутися в середу, якщо сторони погодяться. Водночас залишається ризик відновлення бойових дій.

Раніше Венс уже очолював делегацію США у першому раунді переговорів, які завершилися безрезультатно, оскільки Іран відмовився припинити збагачення урану та передати свої запаси високозбагаченого матеріалу.

Тегеран закликав США припинити блокаду Ормузької протоки, тоді як Трамп повторив вимогу не допустити створення Іраном ядерної зброї і заявив, що готовий особисто зустрітися з іранськими лідерами.

Трамп заявив, що двотижневе перемир’я з Іраном закінчується «в середу ввечері за вашингтонським часом», але продовжив його ще на 24 години, щоб дати можливість провести переговори. В інтерв’ю він додав, що навряд чи продовжить перемир’я далі, натякнувши на можливе відновлення бомбардувань, хоча водночас зазначив, що «не поспішатиме укладати погану угоду».

Іран наполягає на гарантіях безпеки, зокрема що його не атакуватимуть знову у разі укладення угоди.

Пакистан тим часом готується до можливих переговорів: у столиці посилено заходи безпеки, обмежено транспорт і пообіцяно не відключати електроенергію під час перемовин.

Напруженість зросла після того, як американські військові захопили іранське судно, яке намагалося прорвати блокаду. Це викликало побоювання ескалації та зриву переговорів.

Судноплавство в Ормузькій протоці майже зупинилося, а ціни на нафту Brent зросли більш ніж до 95 доларів за барель через підвищені ризики.