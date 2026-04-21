400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Прем'єр Румунії відмовився йти у відставку через розвал коаліції

Найбільша партія відкликала свою підтримку голові уряду.

Прем'єр Румунії відмовився йти у відставку через розвал коаліції
Іліє Боложан
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан відмовився залишати посаду після того, як Соціал-демократична партія фактично розвалила парламентську коаліцію, оголосивши про припинення підтримки голови уряду.

Як пише Digi24, політик назвав рішення "неправильним і безвідповідальним", а також попередив, що соціал-демократи діють проти інтересів громадян, а їхня атака спрямована "не проти конкретної особи, а проти Румунії".

На тлі політичної кризи у Бухаресті біля будівлі уряду відбулися протести на підтримку Боложана. Соціал-демократична партія натомість вимагає від прем'єра добровільної відставки, погрожуючи відкликати своїх міністрів і таким чином запустити процес створення нового уряду. 

Політична сила критикує Боложана через жорсткі заходи економії, запроваджені прем'єром. У свою чергу він дорікає соціал-демократам за спробу уникнути відповідальності за непопулярні, але потрібні для фінансової стабільності держави рішення. 

Боложан називає небажаним, але можливим варіант розвитку подій, за якого йому доведеться керувати урядом меншості. 

Читайте також
