Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан відмовився залишати посаду після того, як Соціал-демократична партія фактично розвалила парламентську коаліцію, оголосивши про припинення підтримки голови уряду.

Як пише Digi24, політик назвав рішення "неправильним і безвідповідальним", а також попередив, що соціал-демократи діють проти інтересів громадян, а їхня атака спрямована "не проти конкретної особи, а проти Румунії".

На тлі політичної кризи у Бухаресті біля будівлі уряду відбулися протести на підтримку Боложана. Соціал-демократична партія натомість вимагає від прем'єра добровільної відставки, погрожуючи відкликати своїх міністрів і таким чином запустити процес створення нового уряду.

Політична сила критикує Боложана через жорсткі заходи економії, запроваджені прем'єром. У свою чергу він дорікає соціал-демократам за спробу уникнути відповідальності за непопулярні, але потрібні для фінансової стабільності держави рішення.

Боложан називає небажаним, але можливим варіант розвитку подій, за якого йому доведеться керувати урядом меншості.