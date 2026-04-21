Японія вперше продає бойові кораблі за кордон

Після Другої світової війни Токіо дотримувалось суворих обмежень на експорт зброї.

Японія вперше продає бойові кораблі за кордон
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Японія вперше продає за кордон бойові кораблі. Австралія й Японія уклали угоду про закупівлю трьох фрегатів класу Mogami виробництва Mitsubishi Heavy Industries на суму близько 6,5 млрд доларів. 

Про це повідомляє СЗРУ.

 Для Японії угода стає першим закордонним продажем повноцінного бойового корабля. Після Другої світової війни Токіо роками дотримувався суворих обмежень на експорт озброєнь. У 2014 році уряд частково пом'якшив ці правила, однак фактично обмежувався постачанням компонентів і нелетального спорядження. 

"За попередніми розрахунками, перший корабель японської побудови буде передано у 2029 році та введено в експлуатацію у 2030-му. Третій фрегат планують передати у 2034-му. Загалом програма General Purpose Frigate передбачає придбання 11 кораблів – три збудує Японія, вісім – австралійські верфі. Усі вони поступово замінять застарілі фрегати надводних сил ВМС Австралії", - йдеться в повідомленні.

Уряд Японії вже розглядає подальший перегляд експортних правил, що відкриє ринок для нових покупців. Серед потенційних – збройні сили Польщі та військово-морські сили Філіппін.

Наприкінці квітня прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі планує відвідати Австралію. Повідомляється, що переговори торкнуться постачань рідкісноземельних елементів, зменшення залежності від Китаю та координацію у сфері безпеки морських шляхів, зокрема в районі Ормузької протоки.

﻿
