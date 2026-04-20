Прем'єр Словенії Роберт Голоб не зміг сформувати коаліцію

Ймовірно, тепер за це візьметься популіст Янша, чия партія отримала лише на одне місці менше. 

Фото: Уряд Словенії

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб, чия партія перемогла на парламентських виборах у березні, не зміг сформувати коаліцію. Відповідне оголошення він зробив 20 квітня, передає France 24.

Заява Голоба відкриває шлях для спроби формування коаліції Янезом Яншою, чия партія отримала другий результат. Янша є прихильником президента США Дональда Трампа

Після зустрічі з президенткою Наташею Пірц Мусар Голоб заявив, що з нетерпінням очікує на роботу в якості опозиції. Він розповів журналістам, що не знайшов серед правоцентристських партій партнерів для створення коаліції. 

Ліберальна партія Голоба отримала 29 місць із 90, а консерватори Янши – 28. 

"SDS (Словенська демократична партія) наразі не формує уряд", – сказав Янша журналістам після зустрічі з президенткою. 

Голоб наполіг, що Янша сформує коаліцію, заявивши, що він "переконаний, що ця коаліція шахраїв не проіснує довго".

Хоча СДС заперечує будь-які поточні переговори про коаліцію, християнсько-демократична партія "Нова Словенія" та Демократи колишнього союзника Янши Анже Логара, які в п'ятницю відкинули будь-яку угоду з Голобом, мають багато спільних моментів з програмою СДС.

