Французька прокуратура викликала Маска на допит у справі про сексуалізовані дипфейки, створені Grok

У січні 2025 року слідчі розпочали розслідування щодо обвинувачень у використанні алгоритму X для втручання у французьку політику. Далі у справу включили перевірку чатбока X через Голодомор та сексуальні дипфейки.

Американського мільярдера Ілона Маска викликали на добровільне інтерв’ю в Парижі у понеділок у межах французького розслідування щодо його платформи соціальних мереж X, пише France24.

Наразі невідомо, чи він з'явиться.

Французька влада видала Маску повістку в лютому. У січні 2025 року слідчі розпочали розслідування щодо обвинувачень у використанні алгоритму X для втручання у французьку політику. Згодом розслідування розширили, включивши перевірку чатбота Grok компанії X через поширення заперечення Голокосту та сексуальних дипфейків.

На початку лютого французькі прокурори обшукали паризькі офіси X. Гігант соціальних мереж, який заперечує будь-які правопорушення, назвав рейди “політизованими” та а дії правоохоронців “зловживанням судовим актом”.

Тоді ж паризька прокуратура викликала Маска та тогочасну CEO компанію Лінду Яккаріно на добровільний допит як “фактичних та юридичних керівників платформи X на момент подій”. Маск назвав цей крок “політичною атакою”.

Яккаріно пішла у відставку з посади генерального директора X у липні минулого року після двох років роботи на посаді керівника компанії.

У лютому прокурорка Парижа Лор Бекко повідомила, що співробітників X викликали для надання свідчень у період з 20 по 24 квітня.

Прокурори зі свого боку заявили, що явка викликаних на добровільний допит не є обов’язковою умовою для продовження розслідування. Посадовці не надали жодних подробиць щодо місця чи часу запланованого допиту Маска.

Французьке розслідування зосереджено на кількох підозрюваних кримінальних злочинах, зокрема співучасті у зберіганні матеріалів про сексуальне насильство над дітьми та запереченні злочинів проти людяності.

Міжнародна реакція на дипфейки, створені Grok

Розслідування Парижа є частиною ширшої міжнародної реакції на Grok після того, як з'ясувалося, що користувачі можуть сексуалізувати зображення жінок та дітей за допомогою простих текстових підказок, таких як “одягніть її в бікіні” або “зніміть з неї одяг”.

За даними Центру протидії цифровій ненависті (CCDH), за 11 днів було створено приблизно три мільйони сексуалізованих зображень – переважно жінок. Однак виявили 23 000 зображень, на яких, ймовірно, були діти.

В окремому розслідуванні британський регулятор даних у лютому розпочав розслідування щодо X та xAI Маска через “серйозні занепокоєння” щодо того, чи дотримувалися компанії законів про персональні дані під час генерації Grok сексуалізованих дипфейків.

Наприкінці січня Європейський Союз також розпочав розслідування щодо X через створення чатботом Grok сексуалізованих дипфейків із зображеннями жінок і неповнолітніх.

