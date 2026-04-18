Французького співака Патріка Брюеля обвинуватили у зґвалтуванні та сексуальному насильстві

Французького співака Патріка Брюеля кілька жінок обвинувачують у зґвалтуванні та сексуальному насильстві. Про це повідомляє France24.

Звинувачення проти 66-річного Брюеля датуються піком його кар'єри співака та підліткового кумира на початку 90-х років.Брюель став знаменитим у Франції в 30 років, виконуючи популярні поп-рок хіти. Він швидко здобув статус секс-символу серед жіночої аудиторії. Ажіотаж навколо нього був настільки великим, що медіа назвали це явище “брюельманією”.

Зараз він відомий також як актор і грає на сцені паризького театру. Він знявся у понад 40 фільмах, більшість з яких – легкі комедії, а у 2013 році був номінований на премію “Сезар” за найкращого актора за роль у комедійному фільмі “Le Prénom” (Що приховує ім'я?).

Французьке новинне розслідувальне агентство “Mediapart” у березні опублікувало свідчення восьми жінок, які стверджували, що зірка “поводився з ними неналежним чином” між 1992 і 2019 роками. Одна з них на момент імовірного сексуального насильства була неповнолітньою.

Окрім того, журнал Elle цього тижня опублікував розслідування, в якому ще чотири жінки звинуватили Брюеля у зґвалтуванні та сексуальному насильстві.

Двоє жінок у Франції та одна в Бельгії висунули проти Брюеля обвинувачення у зґвалтуванні або спробі зґвалтування. Його адвокат Крістоф Енгрен відкинув ці закиди, заявивши, що Брюель “наполягає на тому, що ніколи не ігнорував відмову, не примушував нікого до сексуальних дій або стосунків”.

Серед обвинувачів Брюеля – журналістка, яка працювала з ним у Монако, двоє колишніх співробітниць музичного лейблу BMG, двоє прессекретарок та Офелі Файфер, якій було 19 років, коли вона познайомилася з Брюелем на знімальному майданчику музичного відео в Марселі.