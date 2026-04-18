Bloomberg: нафтові танкери розвертаються біля Ормузької протоки через ризик

Попри заяву Ірану щодо розблокування Ормузької протоки, нафтові танкери розвертаються у Перській затоці після того, як, імовірно, намагалися пройти через морський коридор.

Як пише Bloomberg, судновласники і трейдери поки намагаються з’ясувати, чи дотримається Іран своєї обіцянки зберегти цей стратегічний морський коридор відкритим.

Як відомо, щонайменше шість нафтових танкерів, серед який індійські та грецькі, у Перській затоці змінили курс і відмовилися від входу в Ормузьку протоку. Судна прямували з районів поблизу Дубая та були завантажені нафтою.

Станом на ранок 18 квітня частина суден розвернулася, а деякі з них перебували поблизу іранського острова Кешм. Інші фактично зупинили рух або втратили стабільний курс. Один із танкерів, за повідомленнями джерел, навіть припинив передавати сигнал про своє місцезнаходження.

Загальний обсяг нафти, що перевозилася цими суднами, оцінюється приблизно у 8,3 млн барелів. У разі проходження через протоку це могло б стати одним із найбільших добових обсягів транспортування з початку ескалації напруженості в регіоні.

Попри офіційні заяви Ірану про розблокування Ормузької протоки для судноплавства, ситуація залишається нестабільною.

За інформацією з галузевих джерел, судновласники отримували радіоповідомлення з вимогою погоджувати прохід із іранськими військовими структурами. Водночас з’являються сигнали про можливе повторне обмеження руху у разі подальшої геополітичної ескалації, зокрема у відносинах зі США.

На тлі цих подій частина суден із скрапленим природним газом та нафтою також змінює маршрути, повертаючись до Оманської затоки, що свідчить про зростаючу обережність учасників ринку.