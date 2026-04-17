Свириденко обговорила з представниками Конгресу США підтримку та посилення санкцій проти РФ

"Санкції вже знижують потенціал російської воєнної машини – і цей тиск має лише зростати", – каже Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час візиту до Сполучених Штатів провела низку зустрічей із представниками Групи підтримки України в Конгресі США, де обговорила оборонні потреби України та посилення тиску на Росію.

Про це Свириденко повідомила у Telegram.

За її словами, двопартійна підтримка України в Конгресі США залишається критично важливою для держави.

"Двопартійна підтримка України в Конгресі США є для нашої держави неймовірно важливою. На зустрічах із Сенатським та Конгресовим Кокусами України подякувала за послідовну допомогу і незмінну позицію", – зазначає глава уряду.

Під час перемовин сторони зосередилися на збереженні та посиленні військової, фінансової й санкційної підтримки України.

"Ми обговорили важливість збереження і посилення підтримки України – зокрема, у сферах безпеки, фінансової допомоги та санкційного тиску на Росію. Ми окреслили ключові оборонні потреби України, наш пріоритет зараз – протидія російським балістичним ракетам. Від цього залежить наша здатність пройти наступну зиму, захистити наших людей і нашу енергетику", – додає глава уряду.

Окремо прем’єрка наголосила, що ключовим інструментом досягнення миру є подальше посилення міжнародного тиску на Росію.

"Україна прагне справедливого і тривалого миру. Один із ключових інструментів досягнення миру – посилення тиску на Росію. Санкції вже знижують потенціал російської воєнної машини – і цей тиск має лише зростати", – каже Юлія Свириденко.

Також Свириденко підкреслила важливість обмеження постачання технологій та ресурсів, які використовуються у військовому виробництві РФ.

"Критично важливо обмежити постачання компонентів для виробництва зброї та послідовно скорочувати доходи РФ від експорту нафти і газу – саме це поступово послаблює російську спроможність вести війну", – ідеться у повідомленні.

Водночас Україна, за її словами, пропонує партнерам власні технологічні рішення, перевірені в умовах бойових дій.

"Водночас Україна пропонує партнерам найсучасніші оборонні рішення та унікальний військовий досвід їх застосування. Це технології, створені для протидії в сучасній війні, вони випробувані в реальних бойових умовах і постійно вдосконалюються", – додає очільниця уряду.

На завершення прем’єрка подякувала американським законодавцям і громадянам за підтримку України, а також американським добровольцям, які беруть участь у захисті України.

"Вдячна кожному конгресмену і кожній конгресвумен, хто підтримує Україну та сприяє досягненню справедливого і сталого миру. Українські прапори в американських штатах – зворушливий і цінний для нас символ підтримки".