Розвідка: в Росії стрімко зростає корпоративна заборгованість

Бізнес фіксує системну кризу розрахунків.

ілюстративне фото
Фото: СЗРУ

Російський корпоративний сектор фіксує суттєве погіршення фінансової дисципліни та різке зростання боргового навантаження. 

Як інформує Служба зовнішньої розвідки, частка простроченої дебіторської заборгованості зросла на 26% — із $79,3 млрд до $100 млрд, досягнувши 10,3% у загальній структурі, що є найвищим показником із часів світової фінансової кризи 2008–2009 років.

Загальний обсяг дебіторської заборгованості залишається відносно стабільним на рівні близько $1,6 трлн, однак експерти відзначають, що це приховує погіршення платіжної дисципліни. Одночасно зростає і кредиторська заборгованість підприємств, яка досягла $650,9 млрд, а частка прострочених зобов’язань піднялася з 6,9% до 8,2%. Це свідчить про розрив платіжних ланцюгів у російській економіці.

Серед ключових чинників погіршення ситуації називають високу вартість кредитів для бізнесу, яка у 2025 році становила в середньому 18–25% річних, тоді як рентабельність більшості галузей перебуває на рівні 8–12%. 

За таких умов компаніям стає вигідніше розміщувати кошти на депозитах під 14–16%, ніж розраховуватися з контрагентами, що додатково поглиблює проблему неплатежів.

Фінансові результати російських компаній також демонструють негативну динаміку — у 2025 році вони скоротилися до $352,1 млрд, що означає зниження як у номінальному, так і реальному вираженні з урахуванням інфляції.

Найбільше від кризи розрахунків потерпає малий і середній бізнес. Значна частина компаній повідомляє про затримки платежів, зокрема з боку державних структур, а в окремих випадках заборгованість не погашається понад шість місяців. Це формує додатковий тиск на приватний сектор, який змушений переходити до передоплати як основної моделі взаєморозрахунків.

У розвідці відзначають, що проблема неплатежів у корпоративному секторі РФ набуває системного характеру, а фінансова модель економіки дедалі більше втрачає стійкість на тлі високих ставок, бюджетного навантаження та зростання внутрішніх дисбалансів.

Читайте також
