Король Швеції Карл XVI Густав прибув до Львова

Це перший візит монарха до України за період повномасштабної війни.

Шведський король Карль XVI Густав сьогодні прибув до України. Він перебуває у Львові, і вже зустрівся там з президентом Володимиром Зеленським, передає Sweden Herald.

Це перша поїздка шведського монарха до України від початку повномасштабної війни. Разом з королем прибула міністерка закордонних справ Марія Мальмер Штенергард.

Це не перша зустріч Карла XVI із українським президентом. Зеленський відвідував Швецію в 2024, також вони бачилися на 80-їй річниці ООН восени в Нью-Йорку.

Король Швеції послідовно підтримує Україну. В різдвяній промові він казав, що "наполегливість та воля українського народу захищати свою країну дає нам надію на те, що свобода та суверенітет України будуть поважатися".

Візит короля розпочався з вшанування полеглих захисників.