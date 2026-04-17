Король Швеції Карл XVI Густав прибув до Львова

Це перший візит монарха до України за період повномасштабної війни. 

Король Швеції Карл XVI Густав прибув до Львова
Король Швеції у Львові зустрівся з Зеленським
Фото: Henrik Montgomery/TT

Шведський король Карль XVI Густав сьогодні прибув до України. Він перебуває у Львові, і вже зустрівся там з президентом Володимиром Зеленським, передає Sweden Herald

Це перша поїздка шведського монарха до України від початку повномасштабної війни. Разом з королем прибула міністерка закордонних справ Марія Мальмер Штенергард. 

Це не перша зустріч Карла XVI із українським президентом. Зеленський відвідував Швецію в 2024, також вони бачилися на 80-їй річниці ООН восени в Нью-Йорку. 

Король Швеції послідовно підтримує Україну. В різдвяній промові він казав, що "наполегливість та воля українського народу захищати свою країну дає нам надію на те, що свобода та суверенітет України будуть поважатися". 

Візит короля розпочався з вшанування полеглих захисників.

