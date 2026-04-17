Його планують запустити вже влітку.

Україна та Швеція підписали декларацію про відкриття Центру єдності для українців у Стокгольмі, повідомляє Мінсоцполітики.

У центрі надаватимуть консультації та перевірену інформацію про можливості в Швеції та Україні, а також допомагатимуть підтримувати зв’язок із Батьківщиною.

За даними Мінсоцполітики, у Швеції під тимчасовим захистом перебувають понад 50 тисяч українців.

Проєкт реалізує Міжнародний центр розвитку міграційної політики (ICMPD) разом з "Агенцією національної єдності" у співпраці зі шведською та українською сторонами.

Раніше центр єдності відкрили в Берліні. Проєкти з їх створення реалізовувало нині неіснуюче міністерство національної єдності.