Гегсет порівняв журналістів, які «ненавидять Трампа» із ворогами Ісуса

Міністр оборони США Піт Гегсет під час виступу в Пентагоні використав біблійні цитати, щоб розкритикувати медіа, порівнявши журналістів із противниками Ісуса Христа, які «змовлялися, як його знищити».

Про це пише Reuters.

Його коментарі мали спростувати те, що він вважає «упередженим висвітленням» війни США та Ізраїлю проти Ірану. Вони також пролунали на тлі загострення конфлікту між президентом США Дональдом Трампом і Папою Левом.

Гегсет, чия християнська риторика стала помітною частиною його діяльності на посаді, нагадав проповідь про фарисеїв, які, за його словами, прагнули дискредитувати Ісуса навіть після побачених чудес.

«Їхні серця були зачерствілими… і вони одразу почали радитися, як його знищити. Я сидів у церкві й подумав: наша преса – як ті фарисеї», – сказав він, уточнивши, що має на увазі не всіх журналістів, а «традиційні медіа, які ненавидять Трампа».

Він також заявив, що журналісти «прискіпуються до кожного доброго вчинку, щоб знайти порушення», і зосереджуються лише на негативі.

Останніми днями Гегсет і Дональд Трамп неодноразово використовували релігійну лексику, говорячи про війну. Зокрема, вони назвали «дивом» порятунок американського пілота в Ірані на Великдень. У середу Гегсет в Пентагоні зачитав молитву, яку, за його словами, використовували рятувальники. Вона виявилася адаптацією сцени з фільму «Кримінальне чтиво», де персонаж Семюела Л. Джексона перед стратою цитує вигаданий біблійний уривок.

Після поширення відео представник Пентагону пояснив, що Гегсет знав про походження тексту і що це лише інтерпретація біблійного вірша Єзекіїля 25:17.

Гегсет давно критикує американські медіа, звинувачуючи їх у упередженості проти Трампа. Також він веде судову суперечку з журналістами щодо правил акредитації в Пентагоні. Федеральний суд раніше визнав ці правила неконституційними, але Міністерство оборони подало апеляцію.