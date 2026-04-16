Євродепутат Ауштрявічюс: Проросійські євродепутати та їхні помічники загрожують безпеці даних Європарламенту

Є серйозні ризики витоку конфіденційної інформації через діяльність окремих політиків, які відкрито підтримують антиєвропейські погляди у Європарламенті.

Про це заявив депутат Європейського парламенту Петрас Ауштрявічюс, цитує «Укрінформ».

Ауштрявічюс наголосив, що такі особи мають доступ до закритих засідань, де обговорюють стратегічно важливі питання.

За словами європарламентаря, попри заборону використання електронних засобів зв’язку на секретних зустрічах, лояльні до Росії депутати можуть робити письмові нотатки та ставити провокаційні запитання для виявлення вразливостей у політиці ЄС. Група парламентарів уже надіслала офіційний лист із викладенням цих побоювань на адресу президентки Європарламенту Роберти Мецоли.

Найбільшу загрозу, на думку євродепутата, становлять команди помічників таких політиків. Він підкреслив, що персонал не проходить достатньо ретельної перевірки біографії та зв’язків, хоча має доступ до робочих процесів майже цілодобово. Ауштрявічюс закликав євроінституції переглянути протоколи безпеки та обмежити доступ недружніх країн до чутливих даних, наголосивши, що це питання захисту інтересів Союзу, а не обмеження демократії.

«Я вважаю, що ми вступаємо в абсолютно інший етап нашого існування. Ми перебуваємо під загрозою, яку – нарешті – визнає Європейський Союз. Це чутно в заявах лідерів. І нам слід серйозно поставитися до того, як ми захищаємо наші інтереси та обмежуємо доступ третіх, недружніх, країн, наших суперників, до нашої чутливої та конфіденційної інформації», - підсумував Ауштрявічюс.