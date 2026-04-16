Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
ГоловнаСуспільствоЖиття

ЦПД: у російських школах масштабують ідеологічну обробку молоді

Дітям проводять уроки, присвячені "геноциду радянського народу".

Фото: Центр протидії дезінформації

У російських школах посилюють ідеологічну обробки молоді. Дітям проводять пропагандистські уроки, присвячені «геноциду радянського народу».

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Такі заняття проводять напередодні «Дня пам’яті», що встановлений Путіним на 19 квітня. 

"Проте методичні матеріали свідчать, що головна мета курсу — не вшанування жертв Другої світової війни, а штучне поєднання у свідомості дітей історичних подій 1940-х років із сучасною агресією проти України", - йдеться в повідомленні ЦПД.

Російським учням розповідають про «новоспечених нацистів» в Україні та «особливий статус» Донбасу. Бойові дії подаються як «продовження боротьби з міжнародним фашизмом».

"Це чергова спроба Росії переписати історію. Замість осмислення Другої світової війни як спільної трагедії багатьох народів, зокрема українського, її перетворюють на ідеологічне підґрунтя сучасної війни", - заявили в Центрі протидії дезінформації.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies