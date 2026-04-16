Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
нова країнаВсе погано, але надії немає
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Зеленський розповів подробиці про домовленості з Нідерландами у сфері оборони й енергетики

Буде і drone deal, а також розбудова децентралізованої енергетики.

Зеленський розповів подробиці про домовленості з Нідерландами у сфері оборони й енергетики
підписання угоди між Україною і Нідерландами
Фото: скрншот відео

Україна і Нідерланди домовилися про співпрацю в сфері оброни, а також енергетики.

Про це на пресконференції з главою нідерландського уряду Робом Єттеном 16 квітня повідомив український президент Володимир Зеленський.

«Ми цінуємо вашу підтримку для нашої енергетики, ми домовились працювати разом для подальшого захисту та розбудови енергетики в Україні, зокрема, децентралізованої. Енергетики. Є перший драфт спільного документу для наших дій», - сказав Зеленський.

Президент також розкрив подробиці домовленості щодо drone deal. 

«Україна сьогодні запропонувала Нідерландам формат спеціальної угоди про безпекове партнерство і такий двосторонній формат, нашу дронову угоду, drone deal, і це стосується не тільки дронів, як таких, але комплексного розвитку всіх спроможностей, захисту неба, захист від ракет, дронів, розвиток радіоелектронної боротьби, наших спільних виробництв зброю», - уточнив Зеленський.

Глава держави додав, що лідери дали завдання командам опрацювати деталі. «Щойно ми підписали документи про початок цієї роботи: і по drone deal, і по першому спільному виробництву саме в Нідерландах», - сказав Зеленський.

Також лідери говорили про розблокування допомоги для України, вплив війни в Ірані на ситуацію в світі та посилення санкцій проти Росії.

  • Роб Єттен на пресконференції сказав, що Нідерланди інвестують у копродукцію дронів 248 мільйонів євро. Він розповів про те, що нідерландська компанія VDL разом із українською Greentec Harvest також домовилися про співпрацю. 
