Зеленський розповів подробиці про домовленості з Нідерландами у сфері оборони й енергетики

Буде і drone deal, а також розбудова децентралізованої енергетики.

Україна і Нідерланди домовилися про співпрацю в сфері оброни, а також енергетики.

Про це на пресконференції з главою нідерландського уряду Робом Єттеном 16 квітня повідомив український президент Володимир Зеленський.

«Ми цінуємо вашу підтримку для нашої енергетики, ми домовились працювати разом для подальшого захисту та розбудови енергетики в Україні, зокрема, децентралізованої. Енергетики. Є перший драфт спільного документу для наших дій», - сказав Зеленський.

Президент також розкрив подробиці домовленості щодо drone deal.

«Україна сьогодні запропонувала Нідерландам формат спеціальної угоди про безпекове партнерство і такий двосторонній формат, нашу дронову угоду, drone deal, і це стосується не тільки дронів, як таких, але комплексного розвитку всіх спроможностей, захисту неба, захист від ракет, дронів, розвиток радіоелектронної боротьби, наших спільних виробництв зброю», - уточнив Зеленський.

Глава держави додав, що лідери дали завдання командам опрацювати деталі. «Щойно ми підписали документи про початок цієї роботи: і по drone deal, і по першому спільному виробництву саме в Нідерландах», - сказав Зеленський.

Також лідери говорили про розблокування допомоги для України, вплив війни в Ірані на ситуацію в світі та посилення санкцій проти Росії.