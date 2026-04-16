На Прикарпатті судитимуть суддю за смертельну ДТП

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області. Її судитимуть за смертельну ДТП, що сталася восени 2025 року на Івано-Франківщині.

Їй інкримінують порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

За даними слідства, 31 жовтня 2025 року в селі Фрага суддя за кермом Lexus UX250h рухалась зі швидкістю понад 80 км/год у межах населеного пункту та не зменшила її в центрі села. На нерегульованому пішохідному переході вона збила двох місцевих жителів 62 та 63 років. Один чоловік загинув на місці, інший отримав легкі тілесні ушкодження.

Водійку затримали одразу після ДТП, а вже 1 листопада за дорученням заступниці Генерального прокурора їй повідомлено про підозру.

Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави понад 1 млн грн.

Родичі потерпілих заявили цивільний позов на 4,8 млн грн.