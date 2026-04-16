Президент підписав закон про звільнення власників пошкодженого або зруйнованого житла від сплати комунальних послуг

Президент Володимир Зеленський підписав закон про звільнення власників пошкодженого або зруйнованого житла від сплати комунальних послуг, інформує урядовий портал.
Раніше Верховна Рада ухвалила закон "Про особливості нарахування плати за житлово-комунальні послуги та інших платежів, передбачених законодавством, у зв’язку з пошкодженням або знищенням об’єктів нерухомого майна" (законопроєкт №13155). У документі були враховані пропозиції, надані Міністерством розвитку громад та територій України. 14 квітня президент України підписав відповідний закон.
Документ встановлює правила щодо нарахування житлово-комунальних послуг в умовах, коли житло пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій в період воєнного стану.
Зокрема, закон передбачає:
- припинення нарахування плати за житлово-комунальні послуги та інших платежів у разі знищення об’єкта нерухомого майна;
- призупинення нарахування плати у разі пошкодження житла на період, коли воно не може повноцінно використовуватися.
Окремі положення також передбачають:
- вимоги до управителів багатоквартирних будинків надавати звіти про надані послуги для кожного будинку окремо;
- особливості врегулювання заборгованості споживачів за житлово-комунальні послуги, що виникла після 24 лютого 2022 року, у тому числі за період тимчасової окупації;
- особливості врегулювання заборгованості підприємств житлово-комунальної сфери за товари, роботи та послуги, яка утворилася після 24 лютого 2022 року за період тимчасової окупації.
Дія закону набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
При цьому уряду доручили протягом трьох місяців прийняти нормативні акти, необхідні для реалізації цього закону, а також забезпечити приведення Міністерства та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом. Фактично, норми набудуть чинності після схвалення підзаконних актів урядом.