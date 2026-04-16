ГоловнаСуспільствоПодії

Експосадовця міграційної служби судитимуть за обвинуваченням у незаконному збагаченні на 13 млн грн

У суді вже перебувають ще дві справи щодо нього – за недостовірне декларування (розбіжності на 83 млн грн) та зловживання впливом.

Фото: прокуратура

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду справу колишнього начальника одного з управлінь ДМС в Одеській області. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

Його обвинувачують у незаконному збагаченні на понад 13 млн грн (ст. 368-5 КК України).

За даними слідства, посадовець набув майно, яке не міг пояснити офіційними доходами. Щоб приховати його, використовував дві підконтрольні фірми – їхні документи і печатки зберігав удома.

Спочатку активи оформив на компанії, згодом до складу засновників ввели його матір, яка стала їх одноосібною власницею. Частину майна переписали на неї як фізособу, інше залишилось на фірмах.

Йдеться про апартаменти, офіси, земельні ділянки, магазини, гараж у Білгород-Дністровському районі та нерухомість в Одесі.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies