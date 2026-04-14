ГоловнаСуспільствоПодії

Екологічне забруднення виявили фахівці на узбережжі Чорного моря

Жителька Одещини помітила підозрілі плями на береговій лінії. 

забруднення на Одещині
Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу відреагувала на інформацію про забруднення акваторії Чорного моря. 

За інформацією інспекції, інцидент стався в межах Чорноморської міської громади, де жителька помітила підозрілі плями на береговій лінії. 

Під час огляду інспектори виявили стійкі сірі плями, що мають характерний запах соняшникової олії. Загальна протяжність забрудненої ділянки вздовж берега становить приблизно 350 метрів. Крім того, на поверхні морської води утворилася тонка плівка сірого кольору, яка вказує на поширення невідомої речовини у прибережній зоні.

У зоні забруднення інспектори знайшли постраждалу пірникозу малу. Птах був повністю вкритий в’язкою речовиною, і це загрожувало його життю. Співробітники інспекції вилучили птаха і оперативно передали його фахівцям Одеського зоопарку, які зараз надають пернатому необхідну допомогу.

Наразі лабораторія інспекції досліджує відібрані проби морської води, щоби встановити точний склад забруднювача. Результати аналізів допоможуть оцінити масштаб впливу на екосистему та визначити подальші кроки для ліквідації наслідків. 

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies