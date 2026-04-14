В Одеській області директору товариства з обмеженою відповідальністю повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами під час реконструкції казарми під 39-квартирний житловий будинок для військовослужбовців.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Роботи виконувалися за договором підряду з Міністерством оборони в особі Південного управління капітального будівництва.

За даними слідства, упродовж листопада 2017 року - грудня 2020 року підозрюваний, виконуючи умови договору, організував схему заволодіння коштами. Слідство вважає, що директор системно вносив до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості, зокрема - щодо обсягів виконаних робіт і нібито закуплених будівельних матеріалів, які фактично не постачалися і не використовувалися.

Фото: Офіс генпрокурора

Потім ці документи підписувалися та подавалися для проведення розрахунків, що ставало підставою для перерахування коштів.

Для того, аби приховати протиправну діяльність, після отримання коштів підозрюваний здійснював лише незначні закупівлі матеріалів, створюючи видимість виконання робіт. Основну частину коштів він перераховував на рахунок іншого підприємства, засновником і директором якого він є.

Унаслідок таких дій державі завдано збитків на суму 8,4 млн грн - кошти, які були передбачені на будівництво житла для військовослужбовців.

Наразі директору повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366 КК (службове підроблення), а також за ч. 5 ст. 191 КК (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі).

Санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років та з конфіскацією майна.