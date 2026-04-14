Припинено діяльність підпільної мережі тютюнового бізнесу, яка діяла на території Закарпатської та Івано-Франківської областей. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Правоохоронці документували діяльність мережі з вересня минулого року.

Слідством встановлено, що організатори засіяли тютюном понад 25 гектарів землі на Закарпатті - це площа приблизно як 35 футбольних полів. Після збору врожаю листя сушили та ферментували у спеціально облаштованих приміщеннях.

Далі сировину перевозили до Івано-Франківської області, де її подрібнювали та готували до збуту. Готовий тютюн відправляли поштою для подальшого використання у підпільному виготовленні сигарет, а в окремих випадках продавали безпосередньо людям.

Під час обшуків у двох областях, зокрема за місцями проживання причетних осіб і на складах, вилучено близько 8,3 тонни тютюнової сировини, обладнання для її обробки та фасування, мобільні телефони, носії інформації та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого понад 3,3 млн грн.

Розслідування триває за фактами незаконного обігу підакцизних товарів та операцій з марками акцизного податку (ст. 204, 199 КК України). Призначено експертизи.