Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
8,3 тонни тютюну і 25 гектарів посівів: на заході України припинено діяльність підпільної мережі тютюнового бізнесу

Фото: прокуратура

Припинено діяльність підпільної мережі тютюнового бізнесу, яка діяла на території Закарпатської та Івано-Франківської областей. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

Правоохоронці документували діяльність мережі з вересня минулого року.

Слідством встановлено, що організатори засіяли тютюном понад 25 гектарів землі на Закарпатті - це площа приблизно як 35 футбольних полів. Після збору врожаю листя сушили та ферментували у спеціально облаштованих приміщеннях.

Далі сировину перевозили до Івано-Франківської області, де її подрібнювали та готували до збуту. Готовий тютюн відправляли поштою для подальшого використання у підпільному виготовленні сигарет, а в окремих випадках продавали безпосередньо людям.

Під час обшуків у двох областях, зокрема за місцями проживання причетних осіб і на складах, вилучено близько 8,3 тонни тютюнової сировини, обладнання для її обробки та фасування, мобільні телефони, носії інформації та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого понад 3,3 млн грн.

Розслідування триває за фактами незаконного обігу підакцизних товарів та операцій з марками акцизного податку (ст. 204, 199 КК України). Призначено експертизи.

Читайте також
