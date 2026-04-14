Декілька тижнів тому Bihus.Info опублікувало розслідування щодо мережі U420, яка позиціонувала себе як легальні «канабіс-шопи», але фактично продавала продукцію із забороненими речовинами. Отримані матеріали журналісти передали правоохоронцям для подальшої перевірки.

Правоохоронці заявили про викриття та припинення діяльності організованої мережі, яка реалізовувала продукцію з вмістом небезпечних речовин під виглядом сувенірних товарів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідством встановлено, що розгалужена інфраструктура збуту діяла у Києві та на території Київської, Одеської, Львівської, Харківської і Дніпропетровської областей.

Через спеціалізовані магазини продавали «сувенірну» продукцію, яка фактично містила небезпечні хімічні сполуки та могла завдати серйозної шкоди здоров’ю. Зокрема, йдеться про товари замасковані під сувенірні цигарки та напої.

Для прикриття діяльності та легалізації доходів організатори використовували понад 56 підконтрольних суб’єктів господарювання - так званих «дропів», які фактично не здійснювали реальної діяльності.

У межах провадження проведено понад 200 обшуків у приміщеннях мережі та за місцями проживання причетних осіб, зокрема пов’язаних із мережею U420.

Правоохоронці зауважили, що документування тривало з грудня 2025 року. Дії учасників кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209 КК України.

Журналісти придбали товари в кількох точках і передали їх на лабораторну експертизу. Аналіз показав наявність синтетичних канабіноїдів — психотропних речовин, обіг яких заборонений і які можуть бути небезпечними через непередбачуваний вплив на організм.

За даними розслідування, продаж маскували під «сувеніри» (зокрема «джоінти» і «гашиш»), що дозволяло обходити контроль. Також припускається, що склад продукції могли змінювати, щоб уникати прямої юридичної заборони.

Мережа активно розширювалася і просувалася через блогерів, орієнтуючись на молоду аудиторію.