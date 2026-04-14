До кінця доби у західних та східних областях України прогнозують сильний вітер

Сьогодні, 14 квітня, до кінця доби у деяких регіонах України прогнозують сильні пориви вітру.

Про це попередили в ДСНС та в Укргідрометеоцентрі.

За прогнозами синоптиків, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та східних областях прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с. Це I рівень небезпечності, жовтий.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних, енергетичних, будівельних підприємств та порушення руху транспорту.

Тому необхідно дотримуватися правил безпеки та бути обережними. Зокрема, варто не перебувати поблизу старих дерев, білбордів і ліній електропередач, не залишати авто під деревами чи слабко закріпленими конструкціями. За можливості необідно обмежити перебування на вулиці.