Циклон не відступає: в четвер в Україні прогнозують заморозки, місцями дощ з мокрим снігом

На поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Оголошено жовтий та подекуди помаранчевий рівень небезпечності.

9 квітня в Україні очікується хмарна з проясненнями погода, місцями з невеликим дощем та мокрим снігом, а також - заморозки.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вночі та вранці на сході країни місцями утворюватиметься туман.

Температура повітря вночі в межах 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту, а у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях і в повітрі 0-3°, натомість денні максимуми сягатимуть +3..+8°, а на півдні та сході країни до 11° тепла.

На Київщині та в Києві хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігомВітер північний, 5-10 м/с.Температура по області вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 3-8° тепла;у Києві вночі 1-3° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-2°); вдень 5-7° тепла.

Вночі 9 квітня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях; вночі 10, 11 квітня в Україні заморозки в повітрі 0-3° Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.