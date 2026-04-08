"Схеми" опублікували супутникові знімки пожежі на нафтобазі у Феодосії після ударів ЗСУ

пожежа на нафтобазі РФ у Феодосії

Супутникові знімки показали масштабну пожежу на території нафтобази "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії в Криму після удару українських безпілотників.

Про це повідомляють "Схеми" Радіо Свобода.

Згідно зі знімками Planet Labs за 8 квітня, на території об’єкта видно густий дим і значні осередки займання.

Фото: Радіо Свобода

Аналіз попередніх фото свідчить, що горять щонайменше два резервуари, які раніше вціліли після атак у жовтні 2025 року. Станом на 12:00 пожежа тривала.