"Схеми" опублікували супутникові знімки пожежі на нафтобазі у Феодосії після ударів ЗСУ

Супутникові знімки показали масштабну пожежу на території нафтобази "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії в Криму після удару українських безпілотників.
Про це повідомляють "Схеми" Радіо Свобода.
Згідно зі знімками Planet Labs за 8 квітня, на території об’єкта видно густий дим і значні осередки займання.
Аналіз попередніх фото свідчить, що горять щонайменше два резервуари, які раніше вціліли після атак у жовтні 2025 року. Станом на 12:00 пожежа тривала.
- 8 квітня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобази у Феодосії та Гвардійському на ТОТ АР Крим. Унаслідок ударів там виникли пожежі.