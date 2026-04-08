Рубіо і Рютте обговорили ситуацію на Близькому Сході та припинення війни РФ проти України

Особливу увагу приділили взаємодії між США та союзниками НАТО.

Держсекретар США Марко Рубіо провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це повідомили в Державному департаменті США.

Під час переговорів сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема операцію «Епічна лють» в Ірані, а також поточні зусилля США щодо припинення війни Росії проти України дипломатичним шляхом.

Окрему увагу приділили питанням посилення координації між союзниками по НАТО та більш справедливому розподілу навантаження у сфері безпеки.

У Держдепі наголосили, що такі консультації є частиною постійної взаємодії між США та союзниками задля реагування на глобальні безпекові виклики.