Reuters: Угорська опозиційна партія "Тиса" може отримати дві третини місць у парламенті

Опозиційна партія "Тиса" має всі шанси здобути дві третини місць у парламенті на виборах, які відбудуться цієї неділі. Такий результат дозволить їй вносити зміни до конституції та ключових законів, необхідних для отримання коштів від ЄС.

Як пише Reuters з посиланням на соцопитування агентства Median, "Тиса" може отримати від 138 до 142 місць у 199-місцевому парламенті.

У той же час правляча партія "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана, за прогнозами, отримає від 49 до 55 місць, а ультраправа партія "Наша батьківщина" — 5–6 місць.

Для більшості в парламенті, необхідної для внесення змін до Конституції та ключових законів, партії потрібно щонайменше 133 місця.

Зазначається, що з 2010 року "Фідес" утримує дві третини голосів і використовувала їх для ухвалення нової конституції та змін до важливих законів, зокрема виборчого законодавства.

Соціологічна служба "Median" провела п’ять опитувань із загальною вибіркою 5 000 осіб, організованих трьома окремими кол-центрами. Попередні прогнози Median точні: вони правильно передбачили перемогу Орбана на виборах чотири роки тому, хоча дещо переоцінили підтримку опозиції.

Хоча більшість опитувань демонструють лідерство "Тиси", "Фідес" посилається на інші соціологічні дані, які показують можливу перемогу правлячої партії. Опоненти зазначають, що ці опитування проводилися установами, які мають зв’язки з урядовою партією.

На виборах у неділю Віктор Орбан стикається з найсерйознішим викликом за 16 років при владі: його партія “Фідес” відстає в опитуваннях від опозиційної “Тиси”. У кампанії він подає свої відносини з Москвою як перевагу, звинувачуючи Мадяра в намірі втягнути Угорщину у війну в Україні та поставити під загрозу доступ до російських енергоресурсів.