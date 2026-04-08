ЗМІ: Іран планує стягувати мито в криптовалюті за прохід танкерів через Ормузьку протоку

Іран вимагатиме, щоб судноплавні компанії сплачували мито в криптовалюті за прохід танкерів через Ормузьку протоку Схід", пише Financial Times.

Представник Союзe експортерів нафти, газу та нафтохімічної продукції Ірану Хамід Хоссейні повідомив, що тариф для навантажених нафтою танкерів становитиме $1 за барель. Порожні судна зможуть проходити безкоштовно. Кожне судно повинно надіслати електронного листа з інформацією про вантаж, після чого Іран оцінить розмір мита та надасть кілька секунд на оплату в біткойнах.

За словами Хоссейні, метою процедури є контроль за суднами, які проходять протоку, аби двотижневе перемир’я не використовували для перевезення зброї. Він також зазначив, що процес може займати час і країна не поспішає з пропуском суден.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про двотижневе перемир’я з Іраном, під час якого удари по країні призупиняються в обмін на повне відкриття Ормузької протоки.