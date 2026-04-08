Угорщина не була проти надання бенчмарок для України щодо вступу до ЄС, — Качка

Наразі переговорний процес має переважно практичний характер.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що Угорщина не висловлювала заперечень щодо надання Україні критеріїв (бенчмарок) за останніми трьома переговорними кластерами на шляху до вступу в ЄС, пише "Інтерфакс.Україна".

За його словами, 17 березня Україна отримала другу частину бенчмарок за кластерами 3, 4 і 5. У цей день на зустрічі був присутній міністр у справах Європи Угорщини Янош Бока, який не висловлював заперечень щодо переданих критеріїв.

«Ми вважаємо, що він також долучився до їх передачі, хоча й говорив про інші питання», — зазначив Качка.

Віцепрем’єр підкреслив, що нині переговорний процес має переважно практичний характер: партнери очікують не стільки формального відкриття кластерів, скільки реального прогресу України у виконанні визначених критеріїв.

  • Україна розглядає приєднання до ЄС як одну з гарантій безпеки. Наша держава прагне бути технічно готовою до вступу до 2027-го, однак досі не були відкриті переговорні кластери.
  • В лютому блок передав Україні детальний перелік вимог, за якими оцінюватиметься готовність до вступу.
  • Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна в документах про завершення війни вимагає встановити дату вступу до Євросоюзу, аби убезпечити себе від спроб Росії зірвати процес. Цей зрив може відбуватися через країни блоку, що симпатизують Росії.
  • Але нещодавно за інформацією видання Politico, під час робочої вечері послів країн Євросоюзу у Брюсселі члени ЄС дали зрозуміти Єврокомісії, що не підтримують варіанти швидкого вступу України до блоку у форматі "зворотного розширення" чи "авансу".
  • Низка європейських столиць сформували з цього приводу доволі жорстку позицію. Вони вважають, що Україна чи будь-хто інший з кандидатів на вступ не може приєднатися до ЄС в обхід встановлених процедур та системи прогресу, який базується на виконанні країною вимог. Єврокомісію звинувачують у тому, що вона дала Києву "марні надії".
﻿
