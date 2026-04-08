Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що Угорщина не висловлювала заперечень щодо надання Україні критеріїв (бенчмарок) за останніми трьома переговорними кластерами на шляху до вступу в ЄС, пише "Інтерфакс.Україна".

За його словами, 17 березня Україна отримала другу частину бенчмарок за кластерами 3, 4 і 5. У цей день на зустрічі був присутній міністр у справах Європи Угорщини Янош Бока, який не висловлював заперечень щодо переданих критеріїв.

«Ми вважаємо, що він також долучився до їх передачі, хоча й говорив про інші питання», — зазначив Качка.

Віцепрем’єр підкреслив, що нині переговорний процес має переважно практичний характер: партнери очікують не стільки формального відкриття кластерів, скільки реального прогресу України у виконанні визначених критеріїв.