Ощадбанк заявив про фальсифікацію Угорщиною відео з телефона інкасатора

Угорське митне управління поширило відео, де нібито зафіксовано незаконне утримання коштів та цінностей Ощадбанку.

Фото: кріншот Youtube Oschadbank.tv

Ощадбанк звинуватив угорське Національне податкове та митне управління (NAV) у фальсифікації відео, яке було опубліковане як доказ неправдивих звинувачень банку.

За повідомленням банку, NAV поширило відео, на якому нібито зафіксовано незаконне утримання коштів та цінностей Ощадбанку. Однак, як зазначили у банку, відео було архівним, записаним ще 10 березня 2025 року поблизу Відня, і його монтаж включав додавання субтитрів угорською мовою зі словами "корупційні гроші", яких не було в оригінальній звуковій доріжці.

В Ощадбанку підкреслили, що всі процеси інкасаторської бригади були законними, задокументованими та погодженими з митними органами України та Євросоюзу. Зокрема:

  • використання мобільного офісу в інкасаторських автомобілях для друку документів;
  • роздрукування пакету документів на паркувальному майданчику через технічну поломку інвертора;
  • наявність всіх оригіналів документів з печатками митних органів.

«Ощадбанк вимагає негайного повернення всіх незаконно вилучених активів і залишає за собою право на юридичні дії проти поширення дезінформації», — наголосили в банку.

Що відомо про затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

  • 5 березня два авто інкасаторської служби Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час здійснення регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів.
  • Відповідно до даних GPS-сигналу, автомобілі банку були в центрі Будапешта поблизу однієї із силових структур Угорщини. Їхнє місцезнаходження підтвердили представники посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.
  • Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж оформили відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур.
  • Пізніше угорські медіа із посиланням на податкову та митну служби повідомили, що нібито сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з Угорщини. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, "виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії".
  • Українська сторона поскаржилася, що Угорщина не допускала до затриманих українців наших консулів.
  • Нацпол відкрив справу за фактом незаконного викрадення громадян України на угорській території.
  • Увечері 6 березня глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що сімох українців вдалося повернути додому.
  • Тим часом Ощадбанк заявив, що поки не буде ввозити в Україну готівку з-за кордону.
  • На інцидент із затриманням українських інкасаторів в Угорщині відреагували європарламентарі: 35 євродепутатів звернулися до Єврокомісії.
  • Член інкасаторської бригади Ощадбанку Геннадій Кузнєцов заявив про побиття, введення невідомих ін’єкцій на інші злочинні дії угорських спецслужб щодо українських інкасаторів, яких угорська сторона затримала на початку березня.
