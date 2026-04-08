Ощадбанк заявив про фальсифікацію Угорщиною відео з телефона інкасатора

Ощадбанк звинуватив угорське Національне податкове та митне управління (NAV) у фальсифікації відео, яке було опубліковане як доказ неправдивих звинувачень банку.
За повідомленням банку, NAV поширило відео, на якому нібито зафіксовано незаконне утримання коштів та цінностей Ощадбанку. Однак, як зазначили у банку, відео було архівним, записаним ще 10 березня 2025 року поблизу Відня, і його монтаж включав додавання субтитрів угорською мовою зі словами "корупційні гроші", яких не було в оригінальній звуковій доріжці.
В Ощадбанку підкреслили, що всі процеси інкасаторської бригади були законними, задокументованими та погодженими з митними органами України та Євросоюзу. Зокрема:
- використання мобільного офісу в інкасаторських автомобілях для друку документів;
- роздрукування пакету документів на паркувальному майданчику через технічну поломку інвертора;
- наявність всіх оригіналів документів з печатками митних органів.
«Ощадбанк вимагає негайного повернення всіх незаконно вилучених активів і залишає за собою право на юридичні дії проти поширення дезінформації», — наголосили в банку.
Що відомо про затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині
- 5 березня два авто інкасаторської служби Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час здійснення регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів.
- Відповідно до даних GPS-сигналу, автомобілі банку були в центрі Будапешта поблизу однієї із силових структур Угорщини. Їхнє місцезнаходження підтвердили представники посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.
- Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж оформили відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур.
- Пізніше угорські медіа із посиланням на податкову та митну служби повідомили, що нібито сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з Угорщини. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, "виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії".
- Українська сторона поскаржилася, що Угорщина не допускала до затриманих українців наших консулів.
- Нацпол відкрив справу за фактом незаконного викрадення громадян України на угорській території.
- Увечері 6 березня глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що сімох українців вдалося повернути додому.
- Тим часом Ощадбанк заявив, що поки не буде ввозити в Україну готівку з-за кордону.
- На інцидент із затриманням українських інкасаторів в Угорщині відреагували європарламентарі: 35 євродепутатів звернулися до Єврокомісії.
- Член інкасаторської бригади Ощадбанку Геннадій Кузнєцов заявив про побиття, введення невідомих ін’єкцій на інші злочинні дії угорських спецслужб щодо українських інкасаторів, яких угорська сторона затримала на початку березня.