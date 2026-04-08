Ощадбанк заявив про фальсифікацію Угорщиною відео з телефона інкасатора

Ощадбанк звинуватив угорське Національне податкове та митне управління (NAV) у фальсифікації відео, яке було опубліковане як доказ неправдивих звинувачень банку.

За повідомленням банку, NAV поширило відео, на якому нібито зафіксовано незаконне утримання коштів та цінностей Ощадбанку. Однак, як зазначили у банку, відео було архівним, записаним ще 10 березня 2025 року поблизу Відня, і його монтаж включав додавання субтитрів угорською мовою зі словами "корупційні гроші", яких не було в оригінальній звуковій доріжці.

В Ощадбанку підкреслили, що всі процеси інкасаторської бригади були законними, задокументованими та погодженими з митними органами України та Євросоюзу. Зокрема:

використання мобільного офісу в інкасаторських автомобілях для друку документів;

роздрукування пакету документів на паркувальному майданчику через технічну поломку інвертора;

наявність всіх оригіналів документів з печатками митних органів.

«Ощадбанк вимагає негайного повернення всіх незаконно вилучених активів і залишає за собою право на юридичні дії проти поширення дезінформації», — наголосили в банку.

