Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
FT: Іран атакував трубопровід в Саудівській Аравії, що дозволяв обійти Ормузьку протоку

Іранський дрон атакував трубопровід через кілька годин після домовленості про припинення вогню.

FT: Іран атакував трубопровід в Саудівській Аравії, що дозволяв обійти Ормузьку протоку
Пожежа, спричинена уламками перехопленого іранського безпілотника на нафтопереробному заводі у Фуджейрі, Об'єднані Арабські Емір
Фото: EPA

Іран атакував безпілотником важливий нафтопровід "Схід-Захід" у Саудівській Аравії, пише Financial Times із посиланням на джерела.

Трубопровід протяжністю 1200 км транспортує нафту з узбережжя Перської затоки до Червоного моря, забезпечуючи експорт нафти в обхід Ормузької протоки. Атака сталася приблизно о 13:00 за місцевим часом на одній із насосних станцій, що розташовані вздовж маршруту трубопроводу. Збитки наразі оцінюються.

"Saudi Aramco", що володіє та експлуатує трубопровід, відмовилася від коментарів. Компанія продовжує перенаправляти експорт нафти до Червоного моря для обходу Ормузької протоки.

Атака сталася через кілька годин після того, як Іран і США досягли домовленості про припинення вогню.

Нафтопровід "Схід-Захід" був побудований у 1980-х роках на тлі побоювань закриття Ормузької протоки під час ірано-іракської "танкерної війни" та став однією з ключових економічних артерій Саудівської Аравії.

  • 8 квітня о 3 годині ночі за київським часом добігав завершення дедлайн, який у Білому домі дали Ірану для забезпечення вільного судноплавства в Ормузькій протоці. 
