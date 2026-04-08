Росія продовжує гібридну війну проти європейських країн у кіберпросторі. Йдеться про масштабні атаки на мережеве обладнання, зокрема роутери.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За інформацією Національного центру кібербезпеки Великої Британії, активність демонструє російська хакерська група APT28, яка є підрозділом воєнної розвідки РФ.

Зловмисники зламують популярні моделі роутерів і змінюють налаштування DNS. Це дозволяє їм перехоплювати паролі, цифрові ключі, а також перенаправляти користувачів на фальшиві сайти з метою викрадення даних.

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, атаки мають масовий характер. Спочатку хакери охоплюють широку аудиторію, після чого зосереджуються на користувачах, які становлять інтерес для розвідки — зокрема працівниках урядових, логістичних та оборонних структур.

Основною метою таких операцій є шпигунство, отримання секретної інформації та дестабілізація критичної інфраструктури.

Раніше групу APT28 пов’язували з кібератаками на Бундестаг, Організацію із заборони хімічної зброї, а також на логістичні компанії в Європі.

Фахівці радять для захисту від подібних атак регулярно оновлювати програмне забезпечення маршрутизаторів, використовувати складні паролі та вмикати двофакторну автентифікацію.

У Центрі наголошують, що такі дії є частиною системної стратегії РФ із використання кіберпростору як інструменту гібридної війни проти західних держав, що створює загрозу як для звичайних користувачів, так і для національної безпеки країн.