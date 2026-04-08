Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
ГоловнаСвіт

Російські хакери атакують Європу через злам роутерів, – ЦПД

Ідеться про активність російської хакерської групи APT28.

Російські хакери атакують Європу через злам роутерів, – ЦПД
Фото: ЦПД

Росія продовжує гібридну війну проти європейських країн у кіберпросторі. Йдеться про масштабні атаки на мережеве обладнання, зокрема роутери.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За інформацією Національного центру кібербезпеки Великої Британії, активність демонструє російська хакерська група APT28, яка є підрозділом воєнної розвідки РФ.

Зловмисники зламують популярні моделі роутерів і змінюють налаштування DNS. Це дозволяє їм перехоплювати паролі, цифрові ключі, а також перенаправляти користувачів на фальшиві сайти з метою викрадення даних.

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, атаки мають масовий характер. Спочатку хакери охоплюють широку аудиторію, після чого зосереджуються на користувачах, які становлять інтерес для розвідки — зокрема працівниках урядових, логістичних та оборонних структур.

Основною метою таких операцій є шпигунство, отримання секретної інформації та дестабілізація критичної інфраструктури.

Раніше групу APT28 пов’язували з кібератаками на Бундестаг, Організацію із заборони хімічної зброї, а також на логістичні компанії в Європі.

Фахівці радять для захисту від подібних атак регулярно оновлювати програмне забезпечення маршрутизаторів, використовувати складні паролі та вмикати двофакторну автентифікацію.

У Центрі наголошують, що такі дії є частиною системної стратегії РФ із використання кіберпростору як інструменту гібридної війни проти західних держав, що створює загрозу як для звичайних користувачів, так і для національної безпеки країн.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies