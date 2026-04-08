Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Політика

Зеленський: Припинення вогню – це правильне рішення, що веде до закінчення війни

Україна підтримує тишу на Близькому Сході і водночас знову запропонувала Росії припинити взаємні обстріли.

Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на двостороннє припинення вогню між Іраном та США

Припинення вогню – це правильне рішення, що веде до закінчення війни”, – написав Зеленський у Telegram

Він зазначив, що припинення вогню – це збереження життя людей, відмова від руйнування міст і сіл, можливість для електростанцій та іншої інфраструктури нормально працювати, а отже, це час та необхідні умови, щоб дипломатія могла дати результат. 

“Україна завжди закликала до припинення вогню у війні, що ведеться Росією тут, у Європі, проти нашої держави і людей, і ми підтримуємо тишу на Близькому Сході та в Затоці, яка відкриває шлях для дипломатичної роботи. Україна ще раз повторює Росії: ми готові відповідати дзеркально, якщо росіяни припинять свої удари”, – заявив президент. 

Глава держави зазначив, що це очевидно для всіх – припинення вогню може створити правильні передумови для домовленостей.

Він додав, що українські експертні військові команди продовжать працювати в регіоні заради подальшого розвитку безпекових спроможностей

Читайте також
