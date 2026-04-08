Україна підтримує тишу на Близькому Сході і водночас знову запропонувала Росії припинити взаємні обстріли.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на двостороннє припинення вогню між Іраном та США.

“Припинення вогню – це правильне рішення, що веде до закінчення війни”, – написав Зеленський у Telegram.

Він зазначив, що припинення вогню – це збереження життя людей, відмова від руйнування міст і сіл, можливість для електростанцій та іншої інфраструктури нормально працювати, а отже, це час та необхідні умови, щоб дипломатія могла дати результат.

“Україна завжди закликала до припинення вогню у війні, що ведеться Росією тут, у Європі, проти нашої держави і людей, і ми підтримуємо тишу на Близькому Сході та в Затоці, яка відкриває шлях для дипломатичної роботи. Україна ще раз повторює Росії: ми готові відповідати дзеркально, якщо росіяни припинять свої удари”, – заявив президент.

Глава держави зазначив, що це очевидно для всіх – припинення вогню може створити правильні передумови для домовленостей.

Він додав, що українські експертні військові команди продовжать працювати в регіоні заради подальшого розвитку безпекових спроможностей.