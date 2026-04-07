Дослідження проводили, аналізуючи документи, проводячи глибинні інтерв’ю, та відвідуючи установи відбування покарань, навчальні центри, де колишні ув’язнені проходять БЗВП та безпосередньо підрозділи, де вони перебувають після виконання бойових завдань. Зауважимо, не всі ув’язнені можуть скористатися програмою. Згідно закону є певні обмеження: стан здоров’я, вік, правопорушення. Наприклад, заборонено тим, хто вчинив держзраду або сексуальне насильство.

Які це обмеження та як все відбувається на практиці розповіли дослідниці “Принципу” Анастасія Криштанович та Тіна Полик. LB.ua коротко переказує головне з їх презентації.

“Держава нарекрутувала, фактично, декілька повнокровних бригад. І продовжує це робити. Підрозділи хочуть з цими людьми співпрацювати, бачать цінність цього рекрутингу і очевидно держава не буде закривати цю можливість”, – пояснює Любов Галан, співзасновниця правозахисного центру для ветеранів “Принцип”. Її організація переконана, що потрібно переглянути обмеження, які стосуються рекрутингу та військової служби колишніх ув’язнених.

У травні 2024 року Україна запровадила механізм умовно-дострокового звільнення для ув’язнених для проходження військової служби за контрактом у Силах оборони. Наразі вдалося залучити приблизно 12 тисяч осіб.

Рекрутинг

Колишні ув’язнені мають проходити службу у визначених підрозділах, але в реальності сформувався інший підхід – їхня інтеграція до вже наявних підрозділів та подальна адаптація.

Установи відбування покарань іноді перешкоджають рекрутингу. Різні військові частини мають різний доступ до таких установ. Також в ув’язнених часто немає документів, що є великою проблемою для рекрутингу.

Існує змагання між установами відбування покарань і військовими. Переважно за “середню касту” неформальної тюремної ієрархії – людей, які працюють на тюремних виробництвах. Вони найбільш здорові та придатні до служби. Але і установі вигідно мати таких людей.

Фото: Скріншот з презентації ГО "Принцип"

Первинний медогляд і професійний психологічний відбір на практиці не відбувається. Цю функцію виконує співбесіда з військовою частиною. Рекрутери спілкуються з людиною, досліджують її особову справу. За цим йде ВЛК, клопотання до суду і постанова людини на службу. Тут може пройти місяць-півтора.

Діє штучно вигадане правило для тих, хто вчинив умисне вбивство. Людина має відбути ¼ строку, щоб мати можливість рекрутуватися. В законі такої умови не існує.

В різних бригад є різні вимоги до рекрутованих. Хтось відбирає по віку, хтось по фізичній формі, хтось допускає наявність інфекційних захворювань, хтось – категорично ні.

Рекрутери звертають увагу на наявність самоушкоджень, щоб зрозуміти, чи мають ці люди конфлікт з адміністрацією установи. Відповідно, цих людей адміністрація може не допустити до рекрутингу.

Звертають увагу, яке місце в неформальній ієрархії займає людина. Бригади не завжди беруть до себе представників “найнижчої тюремної касти”, щоб не спровокувати подальші конфлікти під час проходження служби цією людиною.

Фото: Дмитро Савченко Українські військові рекрутують ув’язнених, травень 2024 року.

Служба

Після підписання контракту колишній ув’язнений проходить адміністративний нагляд. Він триває 12 місяців і немає чітко прописаного порядку його здійснення.

Колишні ув’язнені не мають права на присвоєння чергових військових звань, поки не закінчиться період адміністративного нагляду та термін невідбутого покарання. Це може бути як рік, так і чотири роки і більше.

Не мають права на щорічну основну відпустку. Навіть після 12 місяців адміністративного нагляду. Відповідно, їм не виплачують оздоровчі, немає відпустки після лікування та 90 днів відпустки після звільнення з полону.

Є потреба дослідити досвід колишніх ув’язнених жінок. Таких уже 180 і у них немає права на відпустки за умови пологів, чи догляду за дитиною.

Прибуваючи в підрозділ такі люди не мають базових речей. Ні змінного одягу чи білизни, засобів гігієни. Деякі підрозділи пропонують цим людям пакунки з речами першої необхідності або дають телефони, щоб вони могли зв’язатися з рідними.

Часто у них заблоковані банківські рахунки. Тоді військова частина нараховує зарплату їхнім родичам.

Те, яка культура сформується в колективі, залежить від підрозділу. Десь тюремна культура використовується, як інструмент підтримки дисципліни, а десь присікається і категорично забороняється, а навпаки формується культура побратимства. Це ж стосується і методів покарань за порушення дисципліни.

Базовий принцип, з яким зіштовхуються ці люди, – це принцип недовіри. А далі цю довіру можна заслужити діями: виконанням бойових завдань, поведінкою в підрозділі. Тоді людина починає отримувати неформальні заохочення: її можуть неофіційно відпустити в інше місто, зустрітися з рідними або після поранення поїхати на кілька днів додому, а не одразу на ППД.

Фото: Скріншот з презентації ГО "Принцип"

Неможливість перевестися ускладнює службу за умови отримання інвалідності. Є складність, щоб перевести цю людину в іншу частину або знайти їй інше місце в своєму підрозділі. На це впливає і неможливість присвоєння відповідного звання. А також немає можливості відправляти таких людей на додаткові навчання.

Завершення служби

Існує три підстави для звільнення таких людей: за станом здоров’я, якщо непридатний, якщо є вирок суду у випадку, коли людина знову вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення особливого періоду і оголошення демобілізації.

Мають подвійний перехідний період, повертаючись в цивільне життя: і після ув’язнення, і після служби. Мають проблему з працевлаштуванням, житлом, особливо, якщо ВПО. Часто ці люди мають небагато досвіду взаємодії з держструктурами. Вони схильні багато що приймати на власний рахунок, а не розглядати ставлення до себе, як недолік самої системи.

Хтось повертається в сім’ю і виправляє помилки минулого, а хтось, спробувавши, відчуває, що служба в армії – це його шлях. І так ці люди готові далі служити.

Що пропонує “Принцип”:

унормувати доступ військових частин до установ відбування покарань;

запровадити моніторинг перешкоджань в рекрутингу;

припинити практику із вимогої відбуття 1/4 строку, як штучного обмеження;

налагодити взаємодію установ із організаціями, які допомагають із документами;

розробити методичні рекомендації на практиці найкращих підрозділів щодо адаптації;

внести зміни до законодавства в частині адміністративного нагляду, присвоєння військових звань, переведень, призначень на посади;

вивчити проблеми із досвідом служби колишніх ув’язнених жінок;

розширити підстави для звільнення – полон, інвалідність, вік;

розвинути служби супроводу як для звільнених, так і для поранених, які залишилися на службі;

прибрати заборону на поховання людей, які мають судимість, на Національному військовому меморіальному кладовищі.

“Бо ці військовослужбовці теж боронять Україну, гідно несуть свою службу і мають право не бути обмеженими через попередню судимість”, – пояснили дослідники.

Більш детально ознайомитися із дослідженням можна тут.