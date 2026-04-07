Суспільство / Події

На Черкащині затримали директора фірми за привласнення коштів для відновлення зруйнованого ракетою будинку

Підприємству вдалося незаконно отримати понад 1,4 млн грн із бюджету.

Фото: прокуратура України

На Черкащині правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час відновлення багатоповерхівки в Умані, яку зруйнувала російська ракета. 

Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Йдеться про дев’ятиповерховий будинок, пошкоджений під час атаки 28 квітня 2023 року. Тоді російський удар повністю знищив під’їзд із 27 квартирами, забравши життя 23 людей, серед яких - шестеро дітей. 

Колишній директор будівельного підприємства, яке виграло тендери на відбудову у 2023 та 2024 роках, організував привласнення грошей.

Слідство встановило, що протягом квітня–грудня 2024 року очільник фірми вносив до актів виконаних робіт неправдиві дані. Він суттєво завищував обсяги будівництва, хоча частина робіт взагалі не виконувалася або була зроблена лише частково. Попри це, директор підписував документи та завіряв їх печаткою, і це дозволило підприємству незаконно отримати понад 1,4 млн грн із бюджету.

Дії екскерівника кваліфікували як заволодіння коштами в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та службове підроблення. Також підозру отримав інженер технічного нагляду, чия службова недбалість призвела до тяжких наслідків. Наразі триває розслідування для притягнення винних до відповідальності.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies