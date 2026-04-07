На Черкащині та Миколаївщині викрили групи, які виготовляли та продавали підроблені засоби захисту рослин під виглядом продукції світових брендів.

За даними слідства, схему документували з травня 2025 року, вона діяла щонайменше рік. Пестициди виробляли у підпільних цехах і маркували під бренди, зокрема CORTEVA. Для упаковки використовували вживану тару, яку скуповували у фермерів.

У складі фальсифікату, за інформацією правоохоронців, іноді були цемент та інші домішки, що могли шкодити ґрунтам і врожаю.

Продукцію продавали по всій Україні — через інтернет, зокрема у Viber-групах, а також під час особистих зустрічей. Доставляли поштовими сервісами.

31 березня 2026 року провели 15 обшуків у двох областях. Вилучили понад 1000 ємностей із продукцією, близько 6500 літрів сумішей, обладнання, хімічні речовини та інші докази.

Шістьом людям повідомили про підозру за незаконне використання торговельних марок, вчинене організованою групою.