Українські поважні видання спокійно тягнуть російську пропаганду в наше інфополе, тому що “це з Reuters”. Давайте просто подивимось на факти.

Фото: EPA/UPG

Порт Маріуполя у 2020–2021 роках забезпечував перевалку 6,8 млн тонн зернових. Це нормальна довоєнна статистика роботи порту. З 2022 року до сьогодні загальна перевалка не перевищує 150 тисяч тонн. Тобто приблизно 2,4 % від щорічного довоєнного обсягу. Фактично порт мертвий.

А тепер читаємо, що пише Reuters: порти Маріуполя та Бердянська, мовляв, були відновлені та знову відкриті під російським прапором. Якщо перекласти це на мову цифр, то виглядає це так: порт, який працює на 2–3 % від своєї нормальної потужності, називають “відновленим”.

Це не журналістика. Це відтворення російського наративу.

І це лише перший приклад. Далі — історія з так званими новими транспортними маршрутами. Reuters пише, що нові залізничні та автомобільні маршрути дозволяють Росії обходити Кримський міст. Звучить гучно. Проблема лише в тому, що це не відповідає фактам.

Траса Новоазовськ — Маріуполь — Бердянськ — Приморськ — Джанкой — Сімферополь існувала завжди. Вона була ще до війни. Вона не нова.

Станом на сьогодні не введено в експлуатацію жодного нового кілометра цієї дороги. Єдина нова ділянка, яка реально будується, — об’їзна Маріуполя.

І все.

Навіть якщо подивитись на темпи російських робіт, картина виглядає доволі показово. Ділянку дороги від Маріуполя до Новоазовська довжиною приблизно 30 км росіяни реконструювали майже три роки — з осені 2022-го до весни 2025-го.

Від Маріуполя до Джанкою — близько 400 км.

За такої швидкості реконструкцію так званого “Азовського кільця” вони завершать у кращому випадку через 8–10 років. Але в інформаційному просторі все виглядає так, ніби ця система вже працює та кардинально змінює військову логістику.

Тобто знову маємо класичну схему: російська заява → міжнародне медіа → ретрансляція в український інформаційний простір.

Фінальний штрих до цієї історії. Журналісти Reuters, які написали цей “аналітичний” матеріал, – донеччани. Вони мешкають у Донецьку. І мають одночасно російське та українське громадянство.

Тепер питання.

Це справді незалежна журналістика чи просто ще один канал легалізації російських наративів через гучне міжнародне медіа? Чи, швидше за все це не питання, а відповідь.