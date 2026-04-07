​Свириденко: всі області наступного тижня мають подати плани по захисту об'єктів критичної інфраструктури

660 об'єктів у Харківській, Полтавській та Донецькій областях мають бути забезпечені захистом від атак в межах підготовки до наступної зими. 

Юлія Свириденко
Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що наступного тижня всі області України мають подати плани співфінансування з місцевих бюджетів робіт із захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Про це Свириденко повідомила в Telegram

"660 об'єктів у Харківській, Полтавській та Донецькій областях мають бути забезпечені захистом від атак в межах підготовки до наступної зими. Відповідні роботи передбачені планами стійкості регіонів, які були представлені сьогодні на п’ятому засіданні урядового Координаційного центру", - зазначила вона.

Також на засіданні окремо розглянули стан запуску робіт із захисту об'єктів критичної інфраструктури в інших областях - наскільки регіони готові рухатися за графіком і як просувається реалізація перших етапів.

"Усі області наступного тижня мають подати плани співфінансування робіт з місцевих бюджетів. Уряд зі свого боку вже забезпечив фінансування на перші роботи. У березні виділили загалом 22,1 млрд грн на захист 576 об’єктів — це найбільші видатки з резервного фонду держбюджету. Ці кошти вже спрямовані на роботи із захисту великих енергетичних об'єктів, підстанцій, трансформаторів, газорозподільних станцій та інфраструктури Укрзалізниці", - наголосила Свириденко.

Вона додала, що уряд почав підготовку до наступного опалювального сезону наприкінці лютого. Кожен регіон має затверджений план із чіткими пріоритетами: захист критичної інфраструктури, розподілена генерація, резервне живлення, безперебійне тепло, водопостачання та водовідведення.

"Далі ключове - темп виконання і готовність регіонів вчасно реалізувати плани стійкості", - зазначила прем'єр-міністерка. 

