Уряд пришвидшує відновлення й захист прифронтових доріг для військової та медичної логістики

Уряд ухвалив постанову, яка пришвидшує відновлення і захист автомобільних доріг державного значення для військової та медичної логістики. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

В умовах постійних ударів і високого навантаження на логістичні маршрути стан доріг безпосередньо впливає на швидкість постачання, евакуацію поранених та ефективність Сил оборони.

Державна спеціальна служба транспорту виконуватиме роботи з ремонту та антидронового захисту таких доріг. Також замовлятиме роботи з їх утримання в районах активних бойових дій і в зоні до 40 км від них або тимчасово окупованих територій.

Рішення також визначає:

перелік і пріоритети доріг, що потребують першочергового відновлення;

джерела фінансування та умови виконання робіт;

порядок взаємодії між органами влади та особливості оборонних закупівель.

Як зазначив міністр, це пришвидшує проведення робіт і дає змогу відбудовувати дороги там, де це критично для логістики. Швидке відновлення доріг — це стабільна логістика, своєчасна евакуація поранених та безперебійне постачання на фронт.