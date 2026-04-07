Через атаки росіян у Харківській області постраждали шестеро людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 12 населених пунктів області. Постраждали 6 людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові постраждали чоловіки віком 56, 61, 34 років та двоє 67-річних. У с. Курочкине Куп’янської громади поранена 64-річна жінка.

Також медики надали допомогу 84-річній жінці, яка 30 березня постраждала внаслідок обстрілу в с. Колодязне Дворічанської громади.

Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

11 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Молнія";

4 fpv-дрони;

25 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, заклад вищої освіти, 9 автомобілів, електромережі, автобус, цивільне підприємство;

у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, гаражі (с. Івашки), 2 приватні будинки (с. Клинова-Новоселівка, с. Петрівка), АЗС (сел. Золочів), адмінбудівлю (м. Богодухів);

у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (сел. Великий Бурлук), приватний будинок (с. Курочкине);

в Ізюмському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (сел. Савинці);

у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Козача Лопань);

у Чугуївському районі пошкоджено фермерське господарство (с. Новий Бурлук), багатоквартирний і 6 приватних будинків, електромережі (сел. Малинівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 196 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 26 989 людей.