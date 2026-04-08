Сергій Сухомлин: «Захистити водоканал від влучань неможливо»

Попри те, що ми важко переживали минулу зиму, держава багато зробила, щоб захистити об'єкти критичної інфраструктури, переконує голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин . Та з огляду на інтенсивність обстрілів і удосконалення російських дронів Україна змушена відповідно переглядати підходи до захисту критичних обʼєктів. Що (не)можна захистити, чи реально заховати під землю трансформатори за прикладом Південної Кореї та що робити із системами водопостачання, Сергій Сухомлин розповів під час тематичної дискусії «Нової країни», яку LB.ua реалізує спільно з EFI Group .

Сергій Сухомлин, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

«Якщо у 23 році бойова частина “шахеда” була 40 кг — нині більш ніж 100. Інший заряд, інша швидкість, зʼявилися реактивні “шахеди”. Кут атаки був 40–45 градусів, сьогодні 80 градусів. Це абсолютно інші рішення, абсолютно інші вимоги, які постійно нарощують», — зауважив Сергій Сухомлин.

Він навів кілька прикладів, коли належний захист уберіг важливі обʼєкти.

«Минулого року ми закінчили 330-ті трансформатори, укренергівські. І в нас є рекордсмен — 60 прямих влучень “шахедів”. На другому місці 43 прямі влучення. Два тижні тому поруч з Києвом на один об'єкт — велику підстанцію — прилетіли 24 ракети, одна — пряме влучення в об'єкт захисту. Він витримав, трансформатор працює. Тому держава досить багато зробила, щоб захистити всі ці об'єкти. Але термін (зведення захисту. — Ред.) абсолютно різний. Це залежить від конкретного обʼєкта», — відзначив керівник Держагенства відновлення.

За словами Сухомлина, Україна не має коштів і часу, щоб ховати обʼєкти критичної інфраструктури під землю, як робить Південна Корея.

Фото: Зоряна Стельмах Сергій Сухомлин, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

«Я був у Кореї, вивчав цей досвід, бачив ці трансформатори. Вони, коли будують станцію метро, одразу зводять під землею сховище, в якому розміщують великий трансформатор. Це державна програма, яка працює і яку реалізують у мирний час.

На жаль, у нас сьогодні не вистачить на це ресурсів. Немає ні часу, ні людей, щоб зробити це дуже швидко. Ми пішли іншим шляхом. Спочатку будують перший рівень (сітки, габіони, мішки з піском. — Ред.), після цього другий рівень (бетонні конструкції. — Ред.), частково об'єкти роблять і в третьому рівні (фактично будівництво нових обʼєктів, які можуть розміщувати під землею. — Ред.). І воно працює. Це набагато краще, ніж нічого не робити», — зауважив Сергій Сухомлин.

За його словами, є приклади третього рівня захисту, коли 330-ті, 750-ті трансформатори повністю ховають під землю. Та з вересня ворог активно б'є по малих підстанціях потужністю 110 і 150 кВ. І Держагентство отримало завдання захистити їх.

«У листопаді ми почали будувати на прифронтових територіях захист для 120 обʼєктів. Треба зрозуміти, що це будівництво під час повітряних тривог. Люди під час повітряних тривог на багатьох підстанціях навіть не виходили з обʼєктів (вони мають планшети — бачать, куди летять дрони). Працювали переважно у дві зміни, в морози. До 20 травня ми закриваємо 90 % об'єктів (трансформаторів), готових під закатку. Тому тут питання, скільки потрібно часу і ресурсу», — відзначив Сухомлин.

Щодо захисту водоканалів, які ворог, за словами президента Володимира Зеленського, має намір посилено атакувати з настанням тепла, Сергій Сухомлин нагадав, що це завдання балансоутримувачів. Та повністю захистити такі обʼєкти неможливо.

«Якщо місто має водоканал, повинно забезпечити, щоб містяни отримували надійне водопостачання. Приблизно в листопаді ми з інженерами, з Генштабом об'їхали об'єкти в Запоріжжі. Я особисто був на всіх об'єктах і теплозабезпечення, і водоканалів. Дали технічне рішення: захистити водоканал неможливо.

Але що потрібно зробити в першу чергу? Захистити насосні групи. Це конкретні рішення, такий захист побудували сьогодні вже в декількох містах. Їх будують приблизно за три місяці, вони відносно недорогі.

Ми захищаємо принцип, не захищаємо повністю об'єкт. Ми не можемо зробити це фізично. Захистити теплову електростанцію від ракети неможливо. Але ми можемо захистити критичні елементи цього об'єкта. І навіть у разі прильоту п'яти-десяти “шахедів” об'єкт все одно буде працювати», — підкреслив керівник Держагентства.