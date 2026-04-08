Змови на ринку пального не виявлено, - голова АМКУ

"Ринки нафтопродуктів у нашій країні є нерегульованими. Ціноутворення є вільним та ринковим".

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що станом на зараз відсутні докази картельної змови на ринку пального. Оператори вже готові до зниження цін.

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

"Я хочу спробувати з цієї трибуни дати хоч попередню, але чітку і зрозумілу відповідь з боку Антимонопольного комітету України на обґрунтоване запитання суспільства щодо зростання цін на пальне", - сказав Кириленко.

Він нагадав, що з 9 березня АМКУ розпочав розгляд "справи у вигляді можливого вчинення антиконкурентних узгоджених дій".

"Комітетом вже здійснено збір та аналіз інформації щодо причин швидкого та суттєвого збільшення цін на пальне", - зазначив Кириленко.

Він додав, що також проводилися консультації з урядом і регулярні зустрічі з учасниками ринку.

"Усе без виключення оператори зазначають, що обсяги їх продажів, відповідно, й рентабельність відчутно знизились… Компанії водночас заявляють про готовність до зниження цін… Лише завдяки втручанню президента України та уряду, країні вдалось уникнути ще більш загрозливого явища, ніж зростання цін, а саме дефіциту товару", - заявив голова АМКУ.

Він підкреслив, що ситуацію вдалося стабілізувати і не допустити браку пального.

"Наразі АМКУ на підставі вже отриманих проаналізованих даних не зафіксовано станом на сьогодні доказів щодо змови учасників ринку щодо підвищення цін", - наголосив Кириленко.

Водночас він зазначив, що розслідування триває і комітет продовжить використовувати свої інструменти.

"Ринки нафтопродуктів у нашій країні є нерегульованими. Ціноутворення є вільним та ринковим", - додав він.

Він також уточнив, що зростання цін пояснюється сукупністю причин, серед яких - підвищення вартості імпортного пального, коливання валютного курсу, подорожчання логістики та зростання митних платежів.

Також Кириленко звернув увагу на європейський досвід, зазначивши, що навіть у країнах ЄС антимонопольні органи не відкривали подібних справ, попри зростання цін, а обмежуються моніторингом ситуації.

Контекст

Пальне в Україні подорожчало на тлі війни в Ірані і фактичного паралічу важливого шляху постачання — Ормузької протоки.

9 березня середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 65 коп. - до 69,02 грн/л, на дизельне пальне - на 2 грн 50 коп. до 71,6 грн/л.

Голова українського уряду Юлія Свириденко провела зустріч з ключовими представниками ринку нафтопродуктів. Вона наголосила, що ціни на пальне мають формуватися справедливо.