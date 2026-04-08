Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Економіка / Держава

Змови на ринку пального не виявлено, - голова АМКУ

"Ринки нафтопродуктів у нашій країні є нерегульованими. Ціноутворення є вільним та ринковим".

Змови на ринку пального не виявлено, - голова АМКУ
Павло Кириленко в Раді
Фото: Скриншот відео

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що станом на зараз відсутні докази картельної змови на ринку пального. Оператори вже готові до зниження цін. 

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

"Я хочу спробувати з цієї трибуни дати хоч попередню, але чітку і зрозумілу відповідь з боку Антимонопольного комітету України на обґрунтоване запитання суспільства щодо зростання цін на пальне", - сказав Кириленко. 

Він нагадав, що з 9 березня АМКУ розпочав розгляд "справи у вигляді можливого вчинення антиконкурентних узгоджених дій". 

"Комітетом вже здійснено збір та аналіз інформації щодо причин швидкого та суттєвого збільшення цін на пальне", - зазначив Кириленко. 

Він додав, що також проводилися консультації з урядом і регулярні зустрічі з учасниками ринку.

"Усе без виключення оператори зазначають, що обсяги їх продажів, відповідно, й рентабельність відчутно знизились… Компанії водночас заявляють про готовність до зниження цін… Лише завдяки втручанню президента України та уряду, країні вдалось уникнути ще більш загрозливого явища, ніж зростання цін, а саме дефіциту товару", - заявив голова АМКУ. 

Він підкреслив, що ситуацію вдалося стабілізувати і не допустити браку пального.

"Наразі АМКУ на підставі вже отриманих проаналізованих даних не зафіксовано станом на сьогодні доказів щодо змови учасників ринку щодо підвищення цін", - наголосив Кириленко. 

Водночас він зазначив, що розслідування триває і комітет продовжить використовувати свої інструменти.

"Ринки нафтопродуктів у нашій країні є нерегульованими. Ціноутворення є вільним та ринковим", - додав він. 

Він також уточнив, що зростання цін пояснюється сукупністю причин, серед яких - підвищення вартості імпортного пального, коливання валютного курсу, подорожчання логістики та зростання митних платежів.

Також Кириленко звернув увагу на європейський досвід, зазначивши, що навіть у країнах ЄС антимонопольні органи не відкривали подібних справ, попри зростання цін, а обмежуються моніторингом ситуації.

Контекст

  • Пальне в Україні подорожчало на тлі війни в Ірані і фактичного паралічу важливого шляху постачання — Ормузької протоки. 
  • 9 березня середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 65 коп. - до 69,02 грн/л, на дизельне пальне - на 2 грн 50 коп. до 71,6 грн/л.
  • Голова українського уряду Юлія Свириденко провела зустріч з ключовими представниками ринку нафтопродуктів. Вона наголосила, що ціни на пальне мають формуватися справедливо.  
