Верховна Рада викликала голову АМКУ для доповіді про ситуацію на ринку пального

Кириленко доповідав депутатам про ситуацію 11 березня. 

Фото: EPA/UPG

Верховна Рада викликала на доповідь керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка. Про це стало відомо з трансляції засідання.

З пропозицією викликати керівника АМКУ на доповідь про паливний ринок виступив Дмитро Разумков. Рішення підтримали 157 голосами.

“Чи була змова чи не була, чи зробила держава все, щоб врегулювати ситуацію, яку ми спостерігаємо на автозаправних станціях”, – озвучив Разумков запитання до керівника Антимонопольного комітету. 

Кириленко вже доповідав депутата про ситуацію на паливному ринку на початку подорожчання, що відбулося на тлі війни на Близькому Сході. Під час виступу в Раді 11 березня він сказав, що головним об’єктивним чинником здорожчання пального в Україні є те, що після зупинки єдиного нафтопереробного підприємства в Україні майже всі світлі нафтопродукти залежать від імпорту.

Кириленко додав, що з 2 березня Антимонопольний комітет України проводить перевірки на предмет можливих зловживань при ціноутворенні на пальне. До найбільших паливних мереж направили вимоги, аби уникнути безпідставного підняття цін. З кожним оператором провели зустрічі.


