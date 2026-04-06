Олексій Кулеба про захист критичної інфраструктури: «Уряд зробив висновки з минулої зими і дає відповідні сигнали»

Головне питання тут — чи зможемо ми підготуватися, захистити найкритичніші ділянки і зробити це швидко? Хто має за це відповідати? Про це ми говорили в межах «Нової країни» (спільного проєкту LB.ua та EFI Group), зокрема з віцепрем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою . Наводимо скорочену версію виступу віцепремʼєра.

Минула зима була найважчою для країни від початку повномасштабного вторгнення і за часи незалежності взагалі. Ворог цілеспрямовано бив по обʼєктах критичної інфраструктури, теплових електростанціях, заливши тисячі людей без опалення при -25 градусів. Та й продовжує це робити, нарощуючи інтенсивність атак. Спрямовуючи їх на західні регіони, які ще донедавна вважали умовно тиловими і більш безпечними. Тепер під прицілом ще й водопостачання, про що попередив президент Володимир Зеленський.

«Коли ми говоримо про цю зиму, важливо зафіксувати: в Україні 70 241 багатоповерховий будинок, який безпосередньо підключений до центрального теплопостачання, і, завершуючи опалювальний сезон (на більшій частині України вже завершили), на 99 % ми пройшли його з теплом, — каже Олексій Кулеба. — Так, надання цієї послуги було різним. Так, кияни постраждали найбільше. Так, нам необхідно терміново впроваджувати нові підходи. Але цю зиму ми пройшли. І можна говорити про те, що інфраструктура по всій Україні, там, де не було уражень, впоралась. І люди впорались».

Щоб комплексно підготуватися до наступної зими, відзначив віцепремʼєр-міністр з відновлення, уряд і запроваджує Комплексні плани стійкості для регіонів (і лише для Києва такий поки що не затверджений. — Ред.), які фактично набувають статусу державної програми.

«Вона була розроблена обласними військовими адміністраціями разом з населеними пунктами, окремими великими містами, які найбільш вразливі, де є найбільша концентрація центрального теплопостачання і там, де найбільше проживає людей. На сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що плани стійкості вже в роботі», — підкреслив Кулеба.



За його словами, документ складається з чотирьох напрямків: захист об'єктів критичної інфраструктури (не тільки обʼєктів енергетики, а всіх критичних обʼєктів, включно з житлово-комунальним господарством, які є в населеному пункті чи області); розвиток розподіленої генерації (здебільшого це концентраційні установки — для кожного з міст встановлені свої KPI: альтернативне джерело має забезпечити відповідну потужність, необхідну для живлення критичної інфраструктури); децентралізація теплогенерації та водопостачання і водовідведення (забезпечення альтернативними джерелами живлення, потужністю не менше 500 кВт або 1 МВт).

«Ці заходи спрямовані на те, щоб вирішити три основних завдання. В першу чергу, зменшити вразливість інфраструктури. Друге — підвищити її стійкість, підготувавши запасні варіанти. Третє — нарощувати той запас, який ми формуємо», — каже Олексій Кулеба.

В планах стійкості також враховані й великі державні підприємства, на кшталт «Укренерго», «Нафтогазу», які мають критичне значення для галузі чи конкретного регіону/міста. В них, зазначає віце-прем'єр, свій план захисту.

«За великим рахунком ми переходимо від реактивних рішень, які, на жаль, впроваджували три роки повномасштабного вторгнення після кожної атаки, після зміни тактики тощо. До більш стійкого і зрозумілого рішення у вигляді програми, яка сфокусована на тому, щоб не просто зберегти інфраструктуру, критичну інфраструктуру, ту, яка залишилась, а робити її ще більш стійкою і нарощувати», — пояснює Кулеба.

Концепція захисту, запропонована урядом, зауважив віцепрмʼєр, передбачає сім елементів на перетині цивільної і військової складової.

«Все це працює тільки, якщо є комплексний підхід. Тобто це частина відповідальності і військових. Ми говоримо про ППО. Про те, що в Україні є унікальне у світі рішення — мале ППО. Після цього йдуть прилади радіоелектронної боротьби. Далі говоримо про те, що об'єкти мають бути захищені певним рівнем фізичного і інженерного захисту. До цього об'єкту критичної інфраструктури має бути альтернативне джерело, а до цього альтернативного джерела бажано ще й генератор.

Тільки в цьому випадку ми можемо говорити, що міцність нашої критичної інфраструктури дійсно є такою, що може витримати системні атаки різних видів ракет, дронів. Це велика робота на десятиліття вперед», — стверджує віцепремʼєр-міністр розвитку громад і територій.

Та виклики цієї війни, вважає Олексій Кулеба, треба сприймати як можливості.

«Ще два-три роки тому, — наводить приклад він, аргументуючи свою тезу, — монополістична система в галузі тепла й енергетики і їхнього поєднання не ставилася під сумнів. І саме через цю монополію деякі рішення не можна було ухвалити. Вона зберігається й зараз, але, мені здається, що точка невідворотності пройдена, і ми йдемо в епоху децентралізації енергетичної системи і теплопостачання в населених пунктах.

Це не означає, що ми відмовляємось від центральних систем теплопостачання, але ми змінюємося, будуємо альтернативне. KPI стоїть 1,5 ГВт. Подивимось в кінці року, чи побудують. Це вже не перший KPI і не перший такий виклик».

Уряд, стверджує Олексій Кулеба, зробив висновки з минулої зими і своїми рішеннями «дає відповідні сигнали».

«Можливо, вони не завжди сприймаються… Але треба враховувати, що ситуація постійно змінюється. Ми живемо в постійних змінах, і все, що нам потрібно робити — навчитися не просто реагувати, а йти на крок попереду, а для цього треба будувати нову систему. І ось це можливість для країни», — додає він.



У цьому контексті Кулеба згадав Київ, який чимало обговорювався під час цієї дискусії.

«Я вважаю, що в місті дуже багато можливостей, щоб не сказати проблем. Можливостей. І в Києва зараз дуже багато задач, які потрібно максимально швидко вирішувати.

Насправді у міста достатньо ресурсів, людського капіталу, навіть часу поки що для того, щоб робити місто максимально комфортним для проживання навіть під час повномасштабної війни. Настільки, наскільки це можливо.

Є речі, які ми вже змінити не зможемо. Наприклад, ми вже маємо місто з дуже щільною висотною забудовою. Це навряд чи вдасться змінити в найближчому наближенні. Але ми точно можемо зробити все для того, щоб інвентаризувати і порахувати кожен багатоповерховий будинок і зробити все для того, щоб він був максимально автономний. …Ця зима — це великий нам всім урок», — зазначив віцепремʼєр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій.