ГоловнаПолітика

Зеленський зустрівся із президентом Сирії: «Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом»

Також говорили про роль України як наді йної постачальниці продовольства. 

олодимир Зеленський із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа.
Фото: Скріншот відео із телеграму Володимира Зеленського

Глава України Володимир Зеленський провів перемовини із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа.

Про це український президент повідомив у своєму телеграм-каналі

«Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку нашим суспільствам. Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей», – написав Зеленський.  За словами президента, на зустрічі говорили також про роль України як надійного постачальника продовольчої продукції та обговорили спільні можливості посилити продовольчу безпеку в усьому регіоні. 

«Дуже добре розуміємо, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. Готові працювати разом, щоб можливості наших держав і народів збільшувались», – зазначив він. 

Сьогодні, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув до Дамаска.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies