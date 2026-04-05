Зеленський зустрівся із президентом Сирії: «Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом»

Глава України Володимир Зеленський провів перемовини із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа.

Про це український президент повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку нашим суспільствам. Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей», – написав Зеленський. За словами президента, на зустрічі говорили також про роль України як надійного постачальника продовольчої продукції та обговорили спільні можливості посилити продовольчу безпеку в усьому регіоні.

«Дуже добре розуміємо, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. Готові працювати разом, щоб можливості наших держав і народів збільшувались», – зазначив він.

Сьогодні, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув до Дамаска.