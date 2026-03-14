Зеленський затвердив комплексні плани стійкості регіонів та окремих міст

Раніше Київ став єдиним містом, чий план стійкості центральна влада не затвердила на РНБО з першої спроби.

Президент Володимир Зеленський затвердив комплексні плани стійкості регіонів та окремих міст. 

Про це йдеться в указі №239/2026 від 14 березня 2026 року. 

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 березня 2026 року “Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст”, – йдеться в документі.

Згідно із зазначеним рішенням РНБО, головам обласних та міських адміністрацій потрібно забезпечити безумовне та своєчасне виконання Комплексних планів, зокрема заходів, виконання яких має завершитися до початку опалювального сезону.

  • Раніше Київ став єдиним містом, чий план стійкості центральна влада не затвердила на РНБО з першої спроби — назвала сирим і наказала готуватися краще. Президент окремо рекомендував Києву залучити свого радника Олександра Кубракова. 
  • Віталій Кличко сприйняв це як небажання центральної влади допомагати столиці фінансово. І обурився, що інші регіони подавали плани, підписані начальниками обласних і міських ВА, а для столичного документа вимагали підпису міського голови. Докладніше про це читайте в матеріалі “Заради тепла. Як Київ приймав план стійкості між дедлайном президента і забаганками депутатів”.
