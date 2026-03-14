Раніше Київ став єдиним містом, чий план стійкості центральна влада не затвердила на РНБО з першої спроби.

Президент Володимир Зеленський затвердив комплексні плани стійкості регіонів та окремих міст.

Про це йдеться в указі №239/2026 від 14 березня 2026 року.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 березня 2026 року “Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст”, – йдеться в документі.

Згідно із зазначеним рішенням РНБО, головам обласних та міських адміністрацій потрібно забезпечити безумовне та своєчасне виконання Комплексних планів, зокрема заходів, виконання яких має завершитися до початку опалювального сезону.