Президент Володимир Зеленський затвердив комплексні плани стійкості регіонів та окремих міст.
Про це йдеться в указі №239/2026 від 14 березня 2026 року.
“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 березня 2026 року “Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст”, – йдеться в документі.
Згідно із зазначеним рішенням РНБО, головам обласних та міських адміністрацій потрібно забезпечити безумовне та своєчасне виконання Комплексних планів, зокрема заходів, виконання яких має завершитися до початку опалювального сезону.
- Раніше Київ став єдиним містом, чий план стійкості центральна влада не затвердила на РНБО з першої спроби — назвала сирим і наказала готуватися краще. Президент окремо рекомендував Києву залучити свого радника Олександра Кубракова.
Віталій Кличко сприйняв це як небажання центральної влади допомагати столиці фінансово. І обурився, що інші регіони подавали плани, підписані начальниками обласних і міських ВА, а для столичного документа вимагали підпису міського голови.