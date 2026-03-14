Сили оборони України, попри складну ситуацію, продовжують стримувати натиск противника у Покровській агломерації. У Гришиному тривають стрілецькі бої.

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Підрозділи у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ утримують визначені рубежі та проводять активні пошуково-ударні дії в Гришиному. Тим самим, Сили оборони зриваюють спроби противника окупувати населений пункт", – наголошують у ДШВ.

Зокрема, 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" спільно з 155 окремою механізованою бригадою проводять зачистку центральної частини Гришиного. Тривають інтенсивні бої.

Росіяни намагаються закріпитися у забудові, однак українські підрозділи системно виявляють і знищують ворожі групи, щоб повністю вибити окупантів за межі населеного пункту.

"Водночас "Скеля" та 155 ОМБр у взаємодії із суміжними підрозділами активно уражають противника дронами у північно-західній частині Покровська. Саме цю ділянку ворог намагається використати як плацдарм для накопичення особового складу перед подальшим просуванням у напрямку Гришиного", – додають у корпусі.