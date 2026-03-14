Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
ГоловнаСуспільствоВійна

Пускова установка “Іскандер” та радіолокаційні станції “Небо-У" і "С-300": ЗСУ знищили ворожі об'єкти на ТОТ

Також на ТОТ Донеччини знищено низку командно-спостережних пунктів противника.

ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили пускову ворожу установку ОТРК "Іскандер", РЛС "Небо-У", РЛС С-300 в т.о. Криму та командно-спостережні пункти противника на ТОТ Донеччини.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України уразили район зосередження підрозділу окремої ракетної бригади противника (має на озброєнні ОТРК “Іскандер”) у районі Курортного, а також пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер” поблизу Вишневого у тимчасово окупованому українському Криму.

Крім того, українські військові завдали ураження по радіолокаційній станції "Небо-У" у районі Гвардійського на ТОТ АР Крим та РЛС зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 поблизу Садового на ТОТ Донеччини.

Також ЗСУ уразили низку командно-спостережних пунктів противника. Зокрема, КСП підрозділу БпЛА у районі Вуглегірська, командно-спостережні пункти у районах Графського та Керменчика на ТОТ Донецької області.

Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.

Системне ураження засобів ракетного озброєння, радіолокаційних станцій та пунктів управління противника суттєво знижує його можливості щодо ведення бойових дій та управління військами.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies